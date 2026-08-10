Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Παραμένει ο καύσωνας: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για αύριο - Ο καιρός απόψε
| Newsroom

Εργασίες σε εξέλιξη στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο οδικό τμήμα μπροστά από το κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Πάφου.

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται εντατικά, με στόχο την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών εντός της ημέρας, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί στην κυκλοφορία αύριο.

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή και υπομονή κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς ενδέχεται να παρατηρούνται προσωρινές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

 Παράλληλα, ο Δήμος απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκαλείται και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα