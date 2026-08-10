Εργασίες σε εξέλιξη στην Πάφο

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο οδικό τμήμα μπροστά από το κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται εντατικά, με στόχο την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών εντός της ημέρας, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί στην κυκλοφορία αύριο.

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή και υπομονή κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς ενδέχεται να παρατηρούνται προσωρινές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, ο Δήμος απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκαλείται και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.