Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Τρυπημένη μετά από πολύωρη μάχη επίγειων και εναέριων δυνάμεων (βίντεο)

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στην Τρυπημένη, ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις κατάσβεσης από αέρος και εδάφους, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Yenidüzen.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική περιοχή στην Τρυπημένη και επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και στις δυνάμεις πυρόσβεσης, μεταδίδει η Yenidüzen.

Ο «δήμαρχος» του «δήμου» Λευκόνοικου, Χαλίλ Κασίμ, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες για συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως δήλωσε, υπήρχε ανάγκη για εργατικό δυναμικό και υδροφόρα οχήματα, καλώντας όσους είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν βοήθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», την οποία επικαλείται η Yenidüzen, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 10 Αυγούστου 2026, γύρω στις 13:45, σε δασική περιοχή στην Τρυπημένη, από αιτία που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της «αστυνομίας», της «πυροσβεστικής υπηρεσίας», του «τμήματος δασών» και της «πολιτικής άμυνας», καθώς και στρατιωτικό προσωπικό και κάτοικοι της περιοχής.

Ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχιζαν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ελικόπτερο της «διοίκησης δυνάμεων ασφαλείας» παρείχε υποστήριξη από αέρος.

Ύστερα από πολύωρες επιχειρήσεις, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:00, σύμφωνα με τη Yenidüzen.