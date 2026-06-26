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Το Ισραήλ να αποχωρήσει άνευ όρων από τον Λίβανο, λέει ο αρχηγός της Χεζμπολάχ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να αποσυρθεί άνευ όρων από τις περιοχές του Λιβάνου που κατέχει και απέρριψε οποιαδήποτε ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών.

«Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποσυρθεί εντελώς από κάθε σπιθαμή της λιβανέζικης γης μας... Το Ισραήλ πρέπει να φύγει άνευ όρων», δήλωσε σε τηλεοπτική ομιλία του προς δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της Ασούρα.

Καθώς Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν απευθείας συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, ο Κασέμ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν θα δεχτεί «καμία ομαλοποίηση, καμία ακύρωση της κατάστασης εχθρότητας, κανένα κέρδος για το Ισραήλ και καμία μερική παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος... Το Ισραήλ πρέπει να φύγει ταπεινωμένο και ηττημένο, και αυτό θα συμβεί», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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