ΕΟΑ Αμμοχώστου: Αλλάζει η πολιτική πολεοδομικών αδειοδοτήσεων - Αυτά είναι τα νέα δεδομένα

Από την 1η Αυγούστου 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέα πολιτική για την εξέταση όλων των αιτήσεων πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Καρούσος.

Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται αυστηρά με χρονολογική σειρά παραλαβής, ανά κατηγορία ανάπτυξης, με στόχο τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στις αδειοδοτήσεις.

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ξενοδοχειακές και τουριστικές αναπτύξεις, οικιστικές αναπτύξεις, εμπορικές και βιομηχανικές αναπτύξεις, αιτήσεις κατά παρέκκλιση και προκαταρκτικά ερωτήματα. Παράλληλα, θα διαχωρίζονται σε φυσικούς φακέλους, που υποβλήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2024, και σε ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά, διατηρώντας πάντοτε τη σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας παραλαβής.

• Ξενοδοχειακές / Τουριστικές Αναπτύξεις • Οικιστικές Αναπτύξεις μέχρι 4 μονάδες • Οικιστικές Αναπτύξεις πέραν των 4 μονάδων • Εμπορικές / Βιομηχανικές Αναπτύξεις • Λοιπές Αναπτύξεις • Αιτήσεις κατά παρέκκλιση • Προκαταρκτικά Ερωτήματα

Όπως αναφέρεται, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού θα συνεχίσει να δημοσιοποιείται η κατάσταση των αιτήσεων, ενώ θα αναρτάται πλέον και η σειρά προτεραιότητας εξέτασής τους, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Η νέα πολιτική προβλέπει περιορισμένες εξαιρέσεις από τη χρονολογική σειρά, οι οποίες αφορούν έργα δήμων της επαρχίας, έργα κοινής ωφελείας και κρίσιμων δημόσιων υποδομών, συγκεκριμένες περιπτώσεις πρώτης κατοικίας για αποτροπή σοβαρής κοινωνικής ή οικονομικής ζημιάς, καθώς και περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος ή κρατικών προγραμμάτων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Κάθε παρέκκλιση θα απαιτεί έγκριση της Διευθύντριας Αδειοδότησης και θα καταγράφεται σε ειδικό μητρώο με πλήρη αιτιολόγηση.

• έργα των Δήμων της Επαρχίας Αμμοχώστου, • έργα κοινής ωφελείας και κρίσιμων δημόσιων υποδομών, • περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, όπου η αδειοδότηση είναι απαραίτητη για την αποτροπή εκποίησης και την προστασία του δανειολήπτη ή για την αποτροπή άλλης σοβαρής κοινωνικής ή οικονομικής ζημιάς, ύστερα από πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση, • περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος ή κρατικών προγραμμάτων με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Μέχρι την 1η Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταξινόμηση όλων των εκκρεμών αιτήσεων, ώστε να καθοριστεί η σειρά εξέτασής τους.

Παράλληλα, ο κ. Καρούσος αναφέρει ότι ο ΕΟΑ Αμμοχώστου θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση και τη Βουλή τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε η εξέταση των αιτήσεων με αυστηρή χρονολογική σειρά, η δημοσιοποίηση της σειράς προτεραιότητας και η τήρηση μητρώου για κάθε παρέκκλιση να καταστούν υποχρεωτικές για όλους τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.