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Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν αιχμαλώτους πολέμου

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Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, οι ανταλλαγές κρατουμένων και οστών πεσόντων είναι ένας από τους λίγους τομείς συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η Ουκρανία και η Ρωσία αντάλλαξαν 160 αιχμαλώτους την Παρασκευή, στην τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου στον τετραετή πόλεμο.

«Συνεχίζουμε να φέρνουμε Ουκρανούς πίσω από τη ρωσική αιχμαλωσία. Σήμερα 160 στρατιωτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι», έγραψε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ότι όλοι τους κρατούνταν αιχμάλωτοι από το 2022. Δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες των ανδρών τυλιγμένων με τις μπλε και κίτρινες σημαίες της Ουκρανίας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, οι ανταλλαγές κρατουμένων και οστών πεσόντων είναι ένας από τους λίγους τομείς συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 160 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν επιστραφεί και παραδόθηκαν 160 Ουκρανοί σε ανταλλαγή. Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν μεσολαβήσει στην ανταλλαγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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