Η Σουηδία καταγγέλλει ρωσική επιχείρηση επιρροής - Εμπλοκή ατόμου από ξένη διπλωματική αποστολή

Η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας (Säpo) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε μια επιχείρηση των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών που είχε στόχο να "δυσφημίσει" τη Σουηδία και στην οποία εμπλέκεται ένας "πράκτορας" που υπηρετεί σε "ξένη διπλωματική αποστολή" σε αυτή τη χώρα.

Η Säpo δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι "συγκέντρωσε πληροφορίες και έλαβε μέτρα κατά μιας επιχείρησης ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών που είχε στόχο να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Σουηδίας και να δυσφημίσει τη Σουηδία, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ".

Αυτή "την επιχείρηση των υπηρεσιών πληροφοριών σχεδίασε και διηύθυνε εδώ και κάποιον καιρό η SVR, η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού", σύμφωνα με την ανακοίνωση.

"Ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονταν στη ρωσική επιχείρηση ήταν ένας πράκτορας ξένης διπλωματικής αποστολής στη Σουηδία", πρόσθεσε η Säpo, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

"Ένας από τους στόχους της επιχείρησης ήταν η συλλογή των πληροφοριών για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Σουηδία ώστε να καταστεί δυνατό για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να διεξάγουν επιχειρήσεις άσκησης επιρροής σε διχαστικά θέματα, με στόχο να υπονομεύσουν τη λήψη αποφάσεων στη Σουηδία και να δυσφημίσουν τη Σουηδία, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ", έγραψε η σουηδική υπηρεσία.

Αφότου έλαβε γνώση για την επιχείρηση αυτή, η Säpo "επενέβη για να προστατεύσει τα ζωτικής σημασίας σουηδικά συμφέροντα και για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που συνεχίζουν να υφίστανται από αυτή την ενέργεια", δήλωσε ο Κρίστοφερ Βέντελιν, ο αναπληρωτής διευθυντής των επιχειρήσεων της Säpo.

"Ήμασταν σε θέση να παρακολουθήσουμε τι συνέβαινε σε αυτές τις συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, τι λεγόταν και ποιες αποστολές ανατίθενταν", δήλωσε εκπρόσωπος της η Säpo.

"Αυτοί δεν βρίσκονται πια στη Σουηδία και καταφέραμε να διαλύσουμε την εν λόγω επιχείρηση", πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση ή τις ενέργειες που αναλήφθηκαν από την υπηρεσία ασφαλείας.

Το 2024, η Σουηδία έβαλε τέλος σε δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας αποφασίζοντας να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Säpo έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι η Ρωσία, όπως και η Κίνα και το Ιράν, αποτελούν τις κύριες απειλές για τη Σουηδία ως προς τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Πηγή: ΚΥΠΕ