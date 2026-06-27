Βενεζουέλα: Μητέρα έδωσε τη ζωή της για να σώσει τη δίχρονη κόρη της - Συγκλονίζει η εξομολόγηση του συζύγου της

Μια συγκλονιστική ιστορία αυτοθυσίας έρχεται στο φως μέσα από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο φονικός διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Η Αντρέα, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού και σύζυγος του ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέγιο, έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να προστατεύσει την κόρη της την ώρα που κατέρρεε το κτίριο στο οποίο διέμενε η οικογένεια.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απευθυνόμενος στη σύζυγό του, έγραψε ότι κάποτε θα εξηγήσει στην κόρη τους πώς η μητέρα της θυσίασε τη ζωή της για να τη σώσει.

«Θα της διηγηθώ πώς της χάρισες τη ζωή, πώς έδωσες τη δική σου για να ζήσει εκείνη. Ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ούτε στις τελευταίες σου στιγμές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η μικρή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μαζί με τη θεία της, ενώ ο Μπέγιο ταξίδεψε στο Καράκας για να βρίσκεται στο πλευρό της. Σε νέα του ανάρτηση περιέγραψε τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει.

«Πώς να εξηγήσω στην κόρη σου ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της; Και ότι εγώ δεν ήμουν εκεί για να κάνω κάτι; Δώσε μου δύναμη», έγραψε.

Τον θάνατο της Αντρέα επιβεβαίωσε και η ποδοσφαιρική οργάνωση Cumaná de Campeones, αναφέροντας ότι ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια, ενώ η κόρη της επέζησε από την κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Η ιστορία της αποτελεί μία μόνο από τις εκατοντάδες ανθρώπινες τραγωδίες που αποκαλύπτονται όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 920 ανθρώπους και έχει αφήσει πίσω του περισσότερους από 3.000 τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Ο σύλλογος Caracas FC ανακοίνωσε τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της ομάδας Κ-18 Ραζάν Σιτζάα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι τους στη Λα Γουάιρα. Την ίδια ώρα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε τον θάνατο του Βίκτορ Παλάσιος, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τη Μαρίτιμο ντε Λα Γουάιρα.

Θλίψη προκάλεσε και η αποκάλυψη της πρώην Μις Βενεζουέλα, Ζιζέλ Ρέγιες, ότι η μητέρα της έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε η πολυκατοικία όπου διέμενε στη Λα Γουάιρα. Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή από το σοκ και την ένταση των σεισμών.

Καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα, ιστορίες όπως αυτή της Αντρέα υπενθυμίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο της τραγωδίας και το βαρύ τίμημα που άφησε πίσω της μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Πηγή: BBC