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Η «Μελωδία της Ευτυχίας» επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ με την Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς

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H πρώτη του αναβίωση από το 1998

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Lincoln Center Λίαρ ντεΜπεσονέτ (Lear deBessonet) υπογράφει τη δεύτερη μεγάλη της παραγωγή, φέρνοντας ξανά στο Μπρόντγουεϊ το θρυλικό μιούζικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» στην πρώτη του αναβίωση από το 1998.

Το εμβληματικό έργο, σε μουσική των Ρίτσαρντ Ρότζερς (Richard Rodgers) και Όσκαρ Χάμερσταϊν (Oscar Hammerstein) και λιμπρέτο των Χάουαρντ Λίντσεϊ (Howard Lindsay) και Ράσελ Κράους (Russel Crouse), προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Vivian Beaumont στις 23 Μαρτίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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