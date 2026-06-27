Παρέμβαση 4 Ελληνοαμερικανών βουλευτών για την πώληση αμερικανικών κινητήρων μαχητικών στην Τουρκία

Την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη πώληση κινητήρων GE F110 στην Τουρκία για το μαχητικό αεροσκάφος KAAN, καθώς και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση F-35 από την Άγκυρα, εκφράζουν το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) και τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου.

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ημερομηνία 26 Ιουνίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του AHI Νικ Λαριγκάκης καλεί την αμερικανική Κυβέρνηση να σταματήσει την προτεινόμενη πώληση αμυντικού υλικού, να σεβαστεί τον ρόλο ελέγχου του Κογκρέσου και να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα αποκτήσει F-35 όσο δεν πληροί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας.

Η παρέμβαση έρχεται μετά την επίσημη κοινοποίηση που έλαβε το Κογκρέσο από την Κυβέρνηση Τραμπ για πρόθεση έγκρισης πώλησης κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητήρες προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό KAAN.

Το AHI συνδέει την υπόθεση με την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία και την απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα των F-35. Υπενθυμίζει ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στην Άγκυρα βάσει του νόμου CAATSA και σημειώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στις κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ.

«Η Κυβέρνησή σας κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα το 2020 και σας καλούμε με σεβασμό να εμείνετε σε αυτή τη θέση», αναφέρεται στην επιστολή.

Ανησυχία και από τέσσερις βουλευτές

Στο ίδιο ζήτημα παρενέβησαν με κοινή δήλωσή τους οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις πληροφορίες περί προτεινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων στην Τουρκία.

Οι τέσσερις βουλευτές αναφέρουν ότι έχουν επαφές με την αμερικανική Κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες και εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο CAATSA.

Το AHI και οι τέσσερις βουλευτές επικρίνουν ευρύτερα τη στάση της Τουρκίας στην περιοχή, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις σχέσεις της με τη Ρωσία και τη στάση της έναντι της Χαμάς και του Ισραήλ.

Οι βουλευτές σημειώνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος έχει σημαντικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε πεδίο εμπορικών ευκαιριών, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προειδοποιώντας όμως ότι η ρητορική και οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και την περιφερειακή σταθερότητα.

Καταλήγοντας, το AHI καλεί την Κυβέρνηση Τραμπ να αναστρέψει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, να σεβαστεί τον ρόλο του Κογκρέσου και να αποτρέψει οποιαδήποτε απόκτηση F-35 από την Άγκυρα, προτού ικανοποιηθούν πλήρως οι προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας.

ΚΥΠΕ