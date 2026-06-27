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Φον ντερ Λάιεν για συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου: «Κρίσιμο βήμα μακριά από την κλιμάκωση»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Πρόεδρος της Κομισιόν χαιρετίζει τη συμφωνία, ευχαριστεί τις ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση και δηλώνει ότι η ΕΕ θα στηρίξει την πορεία προς μόνιμη σταθερότητα στην περιοχή.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσόρισε το Σάββατο τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, περιγράφοντάς την ως «κρίσιμο βήμα μακριά από την κλιμάκωση» και επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για μόνιμη περιφερειακή σταθερότητα.

«Καλωσορίζω τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της, σημειώνοντας πως «πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα μακριά από την κλιμάκωση, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή με τον Λίβανο να φλέγεται».

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη διαμεσολάβησή τους, επισημαίνοντας ότι τα βασικά επόμενα βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.

«Η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή την πορεία προς τη διαρκή περιφερειακή σταθερότητα, μεταξύ άλλων με τη συνεχιζόμενη παροχή της πολύ αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας, με 100 εκατομμύρια ευρώ να έχουν κινητοποιηθεί για τους εκτοπισμένους», ανέφερε.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο τέλος του πέμπτου γύρου διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, με επίκεντρο την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από λιβανέζικο έδαφος και τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου στις περιοχές που κατείχε ο ισραηλινός στρατός.

Η επίθεση του Ισραήλ κατά του Λιβάνου ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου και σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, έχει προκαλέσει εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 'Εχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι.

ΚΥΠΕ

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ΙΣΡΑΗΛΛΙΒΑΝΟΣ

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