Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γαλλία: Στις 18 Απριλίου 2027 ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη χώρα - Δεν μπορεί να επαναδιεκδικήσει ο Μακρόν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου 2027, ενώ ο δεύτερος γύρος προγραμματίστηκε για τις 2 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν, μετά την ολοκλήρωση συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου το οποίο ενέκρινε επισήμως τις ημερομηνίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, αφού έχει ήδη υπηρετήσει δύο θητείες, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός φαίνεται να προηγείται στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα