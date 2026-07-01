Πρεμιέρα στους αιθέρες για το νέο «Air Force One»: Το τζάμπο-δώρο του Κατάρ στον Τραμπ εν μέσω αντιδράσεων

Μάλιστα το ταξίδι του στη Μεντόρα, στα δυτικά της πολιτείας της Βόρειας Ντακότα, αναμένεται να σηματοδοτήσει το παρθενικό ταξίδι για το νέο «Air Force One».

Το ανακαινισμένο Boeing 747, είναι δώρο του Κατάρ, και τα χρώματά του, τα οποία είναι κόκκινο, λευκό, σκούρο μπλε και χρυσό, τα επέλεξε ο Τραμπ.

Το αεροσκάφος έχει προκαλέσει κριτική λόγω του κόστους και του γρήγορου ρυθμού της ανακαίνισής του, καθώς και της ασυνήθιστης αποδοχής ενός πολυτελούς τζάμπο τζετ από ξένη χώρα. Ο Τραμπ έχει απορρίψει την κριτική, ενώ και η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει αναφέρει ότι το αεροσκάφος πληροί τα προεδρικά πρότυπα.

Πριν επιβιβαστεί στην πρώτη πτήση του νέου του αεροσκάφους, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, για τη δωρεά του νέου προεδρικού αεροσκάφους.

Το προηγούμενο «Air Force One» ήταν 35 ετών, σημείωσε ο Τραμπ.

«Ο εμίρης Ταμίμ, που είναι ένας εξαιρετικός κύριος, είπε: “Όχι, όχι, θα ήθελα να προσφέρω κάτι στη χώρα”», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ήταν λοιπόν πολύ ευγενικό εκ μέρους του, και καταφέραμε να το φέρουμε σε προεδρικό επίπεδο, δηλαδή από άποψη ασφάλειας, σε περίπου πέντε μήνες. Θα το απολαύσετε πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Απολαύστε το αεροσκάφος», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Κατάρ «μας φέρθηκε πολύ καλά», ενώ όταν ρωτήθηκε για το κόστος για τους φορολογούμενους, ο Τραμπ είπε ότι το δωρεάν αεροσκάφος κόστισε «πολύ λίγα σε σχέση με το πόσο θα κόστιζε αν το κάναμε με διαφορετικό τρόπο».

«Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό, η χώρα είναι πολύ περήφανη γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το παλαιότερο Air Force One «δεν φαινόταν κατάλληλο για τη χώρα μας».

«Το έκαναν κατάλληλο για έναν πρόεδρο, δηλαδή με την ασφάλεια και όλα τα διάφορα επιπλέον στοιχεία που πρόσθεσαν, πολύ περίπλοκα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι εορτασμοί έχουν κεντρική θέση στο μήνυμα του Τραμπ σε μια εκλογική χρονιά που κυριαρχείται από την ανησυχία των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής και τον πόλεμο με το Ιράν.

Τα εγκαίνια της Προεδρικής Βιβλιοθήκης του Θεόδωρου Ρούζβελτ αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Βόρεια Ντακότα το Σάββατο. Η εγκατάσταση των 8.919 τετραγωνικών μέτρων έχει θέα σε ένα εθνικό πάρκο που πήρε το όνομά του από τον Ρούζβελτ, λόγω των ετών που πέρασε στα κοντινά Μπάντλαντς.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Ρούζβελτ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 1901 έως το 1909. Επέκτεινε την επιρροή της χώρας, συμβάλλοντας στην εκδίωξη της Ισπανίας από τα αμερικανικά εδάφη και στην εξασφάλιση της Διώρυγας του Παναμά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδύονταν ως η παγκόσμια δύναμη που παραμένουν μέχρι σήμερα.

«Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ πίστευε ότι το μεγαλύτερο έργο της Αμερικής βρισκόταν πάντα μπροστά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ σε δελτίο τύπου. «Ο πρόεδρος Τραμπ μοιράζεται αυτήν την πεποίθηση για το αμερικανικό μεγαλείο, καθώς και την πεποίθηση ότι η καλύτερη εποχή αυτής της χώρας δεν έχει έρθει ακόμα», προσέθεσε.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει, ο Τραμπ σχεδιάζει την Παρασκευή να επισκεφθεί το Όρος Ράσμορ, το γλυπτό στο βουνό της Νότιας Ντακότα που απεικονίζει τον Ρούζβελτ όπως και τους πρώην προέδρους Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον και Αβραάμ Λίνκολν. Αναμένεται επίσης να εκφωνήσει μια ομιλία σε στυλ προεκλογικής εκστρατείας το Σάββατο, στο πλαίσιο των εορτασμών της 4ης Ιουλίου στην Ουάσινγκτον, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν ένα 35λεπτο θέαμα με πυροτεχνήματα πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

Πηγή: Reuters