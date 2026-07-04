Γερμανία: Πάνω από 15.000 άτομα στους δρόμους ενάντια στο συνέδριο του ακροδεξιού AfD (φώτος)

Χιλιάδες αντίπαλοι του ακροδεξιού AfD της Γερμανίας βγήκαν στους δρόμους της Ερφούρτης το Σάββατο και απέκλεισαν δρόμους προς το ετήσιο συνέδριο του κόμματος ενόψει των περιφερειακών εκλογών, που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν στην εξουσία σε κρατικό επίπεδο για πρώτη φορά.

Διαδηλωτές από συνδικάτα, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και αριστερά κόμματα συγκεντρώθηκαν, καθώς μεγάλος αριθμός αστυνομικών, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από όλη τη Γερμανία, αναπτύχθηκε ενόψει του διήμερου ετήσιου συνεδρίου του AfD. Το AfD σημαίνει Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Υπό την παρακολούθηση αστυνομικών με εξάρτυση καταστολής, οι διαδηλωτές κάθισαν σε σειρές για να αποκλείσουν αυτοκινητόδρομους και δρόμους που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η συνάντηση. Η Αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στην ανατολική πόλη και γύρω από αυτήν.

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι απλώς δεν θα το ανεχθούμε αυτό, ότι ο φασισμός βρίσκεται σε άνοδο εδώ στη Γερμανία», δήλωσε ο Γκέοργκ Μπέκερ, εκπρόσωπος της Widersetzen («Αντισταθείτε»), μιας ομάδας-ομπρέλας κατά του AfD.

Προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις

Το συνέδριο, όπου αναμένεται να επανεκλεγούν οι συν-ηγέτες Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρούπαλλα, πραγματοποιείται πριν από τις εκλογές στα ανατολικά κρατίδια της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, τις οποίες το AfD ελπίζει ότι θα βοηθήσουν να ανοίξει ο δρόμος για την επιτυχία σε εθνικό επίπεδο.

Σχηματισμένο πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, το AfD έχει ανοίξει ένα σαφές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι των συντηρητικών του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με ένα μείγμα εθνικιστικής ρητορικής, εκκλήσεων για αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης και εκκλήσεων προς τους ψηφοφόρους που είναι απογοητευμένοι από τις διαδοχικές κυβερνήσεις και τα χρόνια οικονομικής στασιμότητας.

Οι αντίπαλοι κατηγορούν το AfD ότι προωθεί ρατσιστικές πολιτικές και συμπεριφορές ασυμβίβαστες με τις δημοκρατικές αξίες της Γερμανίας και λένε ότι θα απειλούσε τη συνταγματική τάξη της χώρας. Τα κυρίαρχα κόμματα έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία, στο πλαίσιο μιας λεγόμενης στρατηγικής "τείχους προστασίας" που έχει σχεδιαστεί για να απομονώσει το κόμμα και να το κρατήσει μακριά από κυβερνήσεις συνασπισμού.

Οι ηγέτες του AfD αρνούνται ότι αντιτίθενται στα δημοκρατικά θεμέλια της Γερμανίας και νωρίτερα φέτος κέρδισαν δικαστική εντολή που διατάζει την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών να αναστείλει μια προηγούμενη ταξινόμηση του κόμματος ως «εξτρεμιστικό».

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις ανεβάζουν την υποστήριξη του AfD στο 29%, σε σύγκριση με περίπου 22% για τους συντηρητικούς CDU/CSU του Μερτς. Το κόμμα σημείωσε επίσης σημαντικά κέρδη σε δύο περιφερειακές εκλογές στη δυτική Γερμανία νωρίτερα φέτος.

Η ισχυρότερη υποστήριξή του, ωστόσο, προέρχεται από την πρώην κομμουνιστική ανατολική περιοχή, όπου οι έρευνες δείχνουν τα υψηλότερα επίπεδα απογοήτευσης των ψηφοφόρων με το παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η τελευταία δημοσκόπηση τοποθετεί το AfD στο 41% έναντι 23% για τους Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς, το κόμμα στοχεύει σε καθαρή νίκη. Έχει επίσης ελπίδες να γίνει το μεγαλύτερο κόμμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters/