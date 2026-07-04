Η Ρωσία έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην Πολτάβα της Ουκρανίας

Η Ρωσία έπληξε το Σάββατο μια εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου με ένα drone στην κεντρική περιοχή Πολτάβα της Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσε η ουκρανική κρατική εταιρεία ενέργειας Naftogaz.

«Μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο. Οι λειτουργίες στην εγκατάσταση έχουν ανασταλεί», ανέφερε η Naftogaz στο Telegram.

«Ο εχθρός στοχεύει συστηματικά τις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να μειώσει την εγχώρια παραγωγή της Ουκρανίας και να περιπλέξει τις προετοιμασίες για την περίοδο θέρμανσης», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters