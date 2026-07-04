Γερμανία: «Βαθιά ανησυχητικές» οι αναφορές για εκπαίδευση Ρώσων στρατιωτών στην Κίνα

Η Γερμανία κάλεσε εσπευσμένα τον πρέσβη της Κίνας στο Βερολίνο, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύονται στην Κίνα, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες «βαθιά ανησυχητικές», όπως μεταδίδει η Guardian.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι αναφορές υποδηλώνουν στήριξη προς τη Ρωσία από κρατικούς κινεζικούς φορείς και ειδικότερα από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας.

«Οτιδήποτε επιτρέπει στη Ρωσία να συνεχίζει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας αποτελεί επίσης απειλή για τη δική μας ασφάλεια», σημείωσε το υπουργείο.

Στις 20 Μαΐου, η γερμανική εφημερίδα Die Welt είχε δημοσιεύσει ότι ο κινεζικός στρατός εκπαίδευσε μυστικά εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες σε κινεζικό έδαφος, επικαλούμενη απόρρητα έγγραφα ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένοι από τους στρατιώτες αυτούς έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την Κοστιαντίνιβκα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του έχουν θέσει «πλήρως» υπό τον έλεγχό τους την Κοστιαντίνιβκα στην ανατολική Ουκρανία, πόλη την οποία η Μόσχα επιχειρούσε να καταλάβει εδώ και καιρό στο πλαίσιο της προέλασής της στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Οι μάχες για την πόλη, η οποία πριν από τον πόλεμο αριθμούσε περίπου 78.000 κατοίκους, διαρκούν από τα τέλη του 2025 και αποτελούν σήμερα το βασικό μέτωπο της ρωσικής επίθεσης κατά μήκος γραμμής άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «η πόλη βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό μας», χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ισχυρισμού.

Νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στο κέντρο της ουκρανικής πόλης Σούμι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Επιθέσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Σούμι, καθώς και στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε έξι.

Μετά την επίθεση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να εντείνουν τις πιέσεις προς τη Ρωσία, «ώστε να σταματήσει η τρομοκρατία».

Η Πολωνία επιδιώκει αποκλιμάκωση με το Κίεβο

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Ουκρανία αναζητεί τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης με τη Βαρσοβία, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να συμφιλιωθεί με το ιστορικό της παρελθόν προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν όταν ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, αφαίρεσε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ανώτατη πολωνική τιμητική διάκριση, κατηγορώντας τον ότι έδωσε το όνομα μονάδας που συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε στρατιωτικό σχηματισμό.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι έλαβε θετικά μηνύματα από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στη Βαρσοβία και ανέφερε ότι εξετάζονται κοινές πρωτοβουλίες ιστορικού και θρησκευτικού διαλόγου.

Η Λιθουανία εξετάζει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, δήλωσε ότι η χώρα του επιθυμεί να ενταχθεί πλήρως στη δυτική πυρηνική αποτροπή έναντι της Ρωσίας, καθώς κινείται προς την κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της.

Όπως είπε, έχει ήδη προτείνει σχετική συνταγματική τροποποίηση, ενώ ομάδα 50 βουλευτών κατέθεσε σχετική πρόταση, η οποία θα εξεταστεί από το κοινοβούλιο.

Παραμένει ο αποκλεισμός Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Στίβου επανέλαβε την απόφασή του να διατηρήσει τον αποκλεισμό Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις, τέσσερα χρόνια μετά την επιβολή των κυρώσεων λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παρότι η ομοσπονδία είχε άρει το 2023 την οκταετή τιμωρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας Στίβου για παραβάσεις ντόπινγκ, ο ξεχωριστός αποκλεισμός που επιβλήθηκε εξαιτίας του πολέμου παραμένει σε ισχύ.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε ότι εξετάστηκαν εναλλακτικές επιλογές, ωστόσο αποφασίστηκε να διατηρηθούν οι κυρώσεις, καθώς δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.