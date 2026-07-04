Ο Πρόεδρος του Λιβάνου καλεί την Ουάσιγκτον να παραμείνει στο πλευρό της χώρας του

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό της χώρας του, έπειτα από μια συμφωνία πλαίσιο που συνάφθηκε στην Ουάσιγκτον με το Ισραήλ, με στόχο μια «διαρκή ειρήνη», την οποία αμφισβητεί η φιλο-ιρανική Χεζμπολάχ.

Η συμφωνά που συνάφθηκε την 26η Ιουνίου υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ προβλέπει πως ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την εξουσία του στο νότιο τμήμα της χώρας, υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αρχής γενομένης από «πιλοτικές ζώνες» απ’ όπου θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός.

Σε μια συγχαρητήρια επιστολή προς τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για τη 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Λιβανέζος πρόεδρος τον κάλεσε να «συνεχίσει να στηρίζει σταθερά τους δίκαιους και ισότιμους σκοπούς του Λιβάνου, (...) του στρατού του προκειμένου να (...) ανοιχτεί μια νέα σελίδα (...) ειρήνης», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της λιβανικής προεδρίας.

Για την ίδια περίσταση, η πρεσβεία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο Χ πως στέκεται «στο πλευρό του λαού του Λιβάνου, ο οποίος εργάζεται για τη σφυρηλάτηση (...) ενός μέλλοντος ειρήνης, ευημερίας και πολυαναμενόμενων υποσχέσεων».

Η Χεζμπολάχ παρέσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο τη 2α Μαρτίου επιτιθέμενη στο Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως είχε ενεργήσει στο πλαίσιο αντιποίνων για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που είχε σκοτωθεί σε αμερικανικό-ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ είχε απαντήσει με μια μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών και μια χερσαία επιχείρηση, εντείνοντας το κάλεσμα για εκκένωση ολόκληρων περιοχών του νοτίου Λιβάνου. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 4.300 ανθρώπων, σύμφωνα με τη Βηρυτό.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον επέτρεψε την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός από την 21η Ιουνίου.

Έκτοτε, περισσότεροι από 600.000 Λιβανέζοι εκτοπισμένοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, εκ των συνολικά 1 εκατομμυρίου και πλέον, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Η επιστροφή σε δεκάδες κοινότητες του νότου, ιδίως εκείνες πλησίον των συνόρων, που έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τις ισραηλινές δυνάμεις, παραμένει αβέβαιη.

Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρα Χανίνε Σαγιέντ, που επισκέφθηκε τον λιβανικό νότο σήμερα, ιδίως την πόλη Ναμπατίγιε, δήλωσε πως προβλέπεται η ανέγερση «προκατασκευασμένων σπιτιών και η καταβολή επιδομάτων ενοικίου» για να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκτοπισμένων.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ συνεχίζει τις κατά διαστήματα επιθέσεις, ιδίως στο εσωτερικό ή κοντά στη ζώνη που έχει καταλάβει, στον νότο.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (Ani) ανέφερε σήμερα ένα ισραηλινό πλήγμα στο Μανσούρι, κοντά στην Τύρο, με έναν τραυματία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ