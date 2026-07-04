Γερμανία: 20.000 διαδηλωτές επιχείρησαν να σταματήσουν το συνέδριο του AfD - Σκηνικά βίας και χρήση γκλομπ από την Αστυνομία (βίντεο, φώτος)

Συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών στην πόλη Έρφουρτ της κεντρικής Γερμανίας, όπου χιλιάδες πολίτες επιχείρησαν να αποκλείσουν την πρόσβαση στο εθνικό συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), όπως μεταδίδει η Guardian.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στην πόλη για να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή του συνεδρίου, στο οποίο η Άλις Βάιντελ και ο Τίνο Χρουπάλα αναμένεται να επανεκλεγούν στην ηγεσία του κόμματος ενόψει των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών, στις οποίες το AfD φιλοδοξεί να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε ομόσπονδο κρατίδιο.

Αποκλεισμοί δρόμων και επεμβάσεις της αστυνομίας

Οι διαδηλωτές, υπό την ομπρέλα της συμμαχίας «Resistance», πραγματοποίησαν καθιστικές διαμαρτυρίες στο κέντρο της πόλης, επιχειρώντας να εμποδίσουν τους περίπου 600 συνέδρους του AfD να φτάσουν στον χώρο του συνεδρίου.

Brutale Jagdszenen und #Gewalt in #Erfurt: #Linksextreme attackieren Journalisten, die sie für #Rechte halten, schlagen auf sie ein, treten am Boden auf den Kopf ein. #Polizei drängt Gewalttäter danach massiv mit Schlagstock und Pfefferspray zurück! #EF0407 #AfD

Fotos: Jan Ohmen pic.twitter.com/LKt7vAayVv — Frank Schneider (@chefreporterNRW) July 4, 2026

Ορισμένοι κατέβηκαν με σχοινιά από γέφυρα αυτοκινητοδρόμου, ενώ άλλοι κόλλησαν τα σώματά τους στις γραμμές του τραμ, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να χρησιμοποιούν γκλομπ εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, ενώ σε άλλα πλάνα καταγράφονται έντονες συμπλοκές μεταξύ των δύο πλευρών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πάντως στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit ότι οι κινητοποιήσεις ήταν «στην πλειονότητά τους ειρηνικές», προσθέτοντας ότι είχαν καταγραφεί λιγότερα από 100 αδικήματα, κυρίως βανδαλισμοί με γκράφιτι.

Παρά τις κινητοποιήσεις, εκπρόσωπος του AfD δήλωσε ότι 540 σύνεδροι είχαν ήδη φτάσει στον χώρο του συνεδρίου πριν από τις 5 το πρωί και οι εργασίες ξεκίνησαν κανονικά.

Αντιδράσεις για την ημερομηνία του συνεδρίου

Ιδιαίτερες αντιδράσεις προκάλεσε και η επιλογή της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από συνέδριο του ναζιστικού κόμματος στη γειτονική Βαϊμάρη, όπου ο Αδόλφος Χίτλερ παρουσίασε για πρώτη φορά τη ναζιστική νεολαία και καθιέρωσε τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Ιστορικοί και πολιτικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για συνειδητή πρόκληση από πλευράς του AfD. Το κόμμα απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επικριτές του επιχειρούν να «εργαλειοποιήσουν την Ιστορία».

Οι αντίπαλοι του AfD κατηγορούν το κόμμα ότι προωθεί ρατσιστικές και αντιμουσουλμανικές πολιτικές, ενώ καταλογίζουν σε στελέχη του ότι υποβαθμίζουν τα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος.

«Να σταλεί μήνυμα απέναντι στη στροφή προς τα δεξιά»

Μεταξύ των διαδηλωτών βρέθηκαν ο ομοσπονδιακός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ και ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Θουριγγίας, Γκέοργκ Μάιερ, οι οποίοι συμμετείχαν σε ξεχωριστή πορεία που διοργάνωσε η συμμαχία «Standing Together». Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης μέλη της οργάνωσης «Γιαγιάδες κατά της Ακροδεξιάς».

#Canal24Horas | En Alemania, miles de personas han protestado contra el partido de extrema derecha AfD.



Han intentado boicotear el congreso anual de la formación que se celebra este fin de semana en Érfurt, en el centro del país pic.twitter.com/e1AMdOD8uS — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 4, 2026

«Είναι σημαντικό να σταλεί ένα μήνυμα απέναντι στη στροφή προς τα δεξιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 19χρονη διαδηλώτρια Λένε Κρουγκ. «Το AfD είναι ένα αντιδημοκρατικό κόμμα που διασπείρει το μίσος», πρόσθεσε.

Άλλος διαδηλωτής, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα που κόλλησε στις γραμμές του τραμ, δήλωσε: «Το 1933-1945 δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ», αναφερόμενος στην περίοδο της ναζιστικής διακυβέρνησης.

Die Polizei will mit rund 6000 Beamten den #AfD-Parteitag in #Erfurt schützen. Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Dutzende Wasserwerfer stehen bereit. pic.twitter.com/XDVEAGoYoh — Karl Keim (@karlkeim_) July 3, 2026

Μία ακόμη διαδηλώτρια, η 44χρονη Έλα, εξέφρασε την άποψη ότι τα δημοκρατικά κόμματα θα πρέπει να επιδιώξουν την απαγόρευση λειτουργίας του AfD.

Η απάντηση του AfD

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι στρέφονται «εναντίον των δημοκρατικών διαδικασιών».

«Πιστεύουν ότι έχουν το μονοπώλιο της δημοκρατίας. Σε αυτούς τους διαδηλωτές λέω ότι αυτή η δημοκρατία είναι εξίσου δική μας όσο και δική τους», δήλωσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η διεξαγωγή συνεδρίων πολιτικών κομμάτων αποτελεί «κατοχυρωμένο δικαίωμα», χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «την τελευταία γραμμή άμυνας των πολιτικών μας αντιπάλων».

🚨🇩🇪War on the streets of Erfurt, where 50,000 Antifa extremists are wreaking havoc in an attempt to stop AfD from existing.



EU- and Soros-backed extremists are attacking AfD offices while police are trying to push them back!



Only AfD can save Germany from collapsing! pic.twitter.com/JOx5Z8EG8L — Mario ZNA (@MarioBojic) July 4, 2026

Κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές του κόμματος να εργαστούν για την επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα έστελνε «το σωστό μήνυμα σε όσους μισούν τη δημοκρατία και προσπάθησαν να εμποδίσουν το συνέδριο».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με την Άλις Βάιντελ, τη χαρακτήρισε «ένα επιτυχημένο δίδυμο, όπως σπάνια έχει γνωρίσει η γερμανική πολιτική», προσθέτοντας ότι το AfD «εκφράζει την ενότητα και όχι τον διχασμό».