Στο πλευρό της Γαλλίας η Κύπρος - Αναχωρούν δύο Air Tractor για τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές

Τη συνδρομή της στη Γαλλία, η οποία δοκιμάζεται από μεγάλες δασικές πυρκαγιές, προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των γαλλικών Αρχών για αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού RescEU.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κύπρος αποστέλλει δύο αεροσκάφη αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor, τα οποία είναι μισθωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του RescEU και σταθμεύουν στο νησί ως μέρος της ευρωπαϊκής εφεδρείας μέσων πολιτικής προστασίας.

Η συνδρομή παρέχεται την ώρα που η νότια Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη πυρκαγιά στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου έχουν ήδη καεί περισσότερα από 13.500 στρέμματα γης. Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 700 πυροσβέστες, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι, η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Γαλλίας 🇫🇷, το οποίο υποβλήθηκε μέσω του Μηχανισμού #RescEU, η Κυπριακή Δημοκρατία 🇨🇾 αποστέλλει δύο πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης – #airtractor, για να συνδράμουν την προσπάθεια των Γαλλικών Αρχών για αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στη… — Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία (@MinInteriorCY) July 5, 2026

Παράλληλα, πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης. Στην Ισπανία, πυρκαγιά κοντά στην Κόστα Μπράβα έκαψε περίπου 22.000 στρέμματα πριν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ στη βόρεια Πορτογαλία μεγάλη φωτιά που καίει εδώ και τρεις ημέρες έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της έχει πλέον περιοριστεί.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο μηχανισμός RescEU ενεργοποιείται για την υποστήριξη κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι εθνικές τους δυνατότητες δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, όπως οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές.

Η αποστολή των δύο Air Tractor αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.