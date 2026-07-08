Εκρήξεις στην Μπουσέρ και στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ να καταδικάζει τις επιθέσεις, ανέλαβε την ευθύνη το Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων προς το παρόν αδιευκρίνιστης προέλευσης στην Μπουσέρ, την πόλη-λιμάνι στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν, στην οποία βρίσκεται ο μόνος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ύστερα από μια επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

"Εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπουσέρ και τα περίχωρά της", μετέδωσε το Mehr, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Στο νοτιοδυτικό Ιράν, η Μπουσέρ βρίσκεται ανοιχτά της νήσου Χαργκ, βασικού πετρελαϊκού τερματικού σταθμού του Ιράν, από την οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το 90% του ιρανικού αργού.

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP δήλωσε ότι νέες εκρήσεις ακούστηκαν σήμερα στο Μπαχρέιν αφού σήμαναν σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού για τρίτη φορά.

Το Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα πως έβαλε στο στόχαστρο βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του, ύστερα από ιρανικά πυρά σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Κουβέιτ καταδίκασε σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός του, κρίνοντας ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων στη χώρα αυτή και στο Μπαχρέιν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέφρασε σε ανακοίνωσή του "την απερίφραστη καταδίκη και καταγγελία των επαναλαμβανόμενων και παράνομων επιθέσεων του Ιράν", προσθέτοντας ότι "η συνέχιση των θρασύτατων αυτών επιθέσεων -σε μια στιγμή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης - υπονομεύει συστηματικά τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη μείωση των εντάσεων".

Το Κουβέιτ σημείωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας του.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα στο Μπαχρέιν

Το Ιράν ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τα πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν, χώρας του Κόλπου που φιλοξενεί μια αμερικανική βάση, λέγοντας πως αποτελούν αντίποινα για το βομβαρδισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ιρανικού εδάφους, τον οποίο η Τεχεράνη παρουσιάζει ως παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ως αντίποινα για την επίθεση του αμερικανού εχθρού» εναντίον του Ιράν «και για την παραβίαση της συμφωνίας» που συνήφθη στις 17 Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, «τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του στρατού επιτέθηκαν στις αμερικανικές εχθρικές δυνάμεις που βρίσκονται στη βάση Σέιχ Ίσα», ανέφερε ο ιρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA λίγο αφού εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στη νύκτα ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ