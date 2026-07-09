Η Ρωσία βλέπει «προετοιμασία σύγκρουσης» πίσω από τις αποφάσεις της συνόδου του ΝΑΤΟ

Η Ρωσία επέκρινε την Τετάρτη (8/7) τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής στην Τουρκία, αφού η Συμμαχία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και επιβεβαίωσε τη δέσμευση των κρατών μελών για συλλογική άμυνα, αναφέρει το Reuters.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ δεν έχουν αλλάξει: «η στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου, η ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, η προετοιμασία για μια ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία και, φυσικά, η βοήθεια προς την Ουκρανία».

«Είναι κρίμα, γιατί αν οι στρατηγικοί του ΝΑΤΟ είχαν σταματήσει και είχαν σκεφτεί έστω για μια στιγμή, ίσως να μην είχαν λάβει τόσο ανεύθυνες αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή όχι μόνο για τη συμμαχία, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Στη σύνοδο κορυφής, τα κράτη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να παράσχουν στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια έως το 2026.

Οι ηγέτες της συμμαχίας επιβεβαίωσαν επίσης την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα, όπως κατοχυρώνεται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Ανακοινώθηκαν επίσης συμφωνίες όπλων αξίας τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων του ΝΑΤΟ δεν έχουν εξαφανιστεί.

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αμερικανοί δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους από το βορειοατλαντικό μπλοκ», έγραψε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι οι διαμάχες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ηγετών του ΝΑΤΟ δείχνουν τη δημοκρατική δύναμη της συμμαχίας και θα πρέπει να αποτελέσουν μάθημα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Θα έλεγα στον Πούτιν: θα πρέπει επίσης να κάνετε περισσότερες συζητήσεις, ανοιχτά», δήλωσε ο Ρούτε στο Reuters.

Πηγή: ΕΡΤ, mediafax.ro