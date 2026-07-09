Διακινήθηκαν 1,4 εκατ. επιβάτες τον Ιούνιο- Μικρότερες οι απώλειες στα κυπριακά αεροδρόμια

Στο 4,11% ανήλθε τον Ιούνιο η μείωση στην επιβατική κίνηση στα κυπριακά αεροδρόμια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Hermes Airports.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Hermes Airports, η αεροπορική κίνηση στα κυπριακά αεροδρόμια ανήλθε στο 1,38 εκατ. από 1,44 εκατ. τον Ιούνιο του 2025.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η επιβατική κίνηση ανήλθε στις 957,8 χιλ. από 1,1 εκατ. πέρσι και στο αεροδρόμιο Πάφου στις 420,5 χιλ. από 370,4 χιλ.

Tον Μάιο η κίνηση ήταν μειωμένη κατά 4,13%. Τον Απρίλιοm οι απώλειες ήταν 16,1% και τον Μάρτιο 15,3%.

Το εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση φθάνει τα 5,4 εκατ. επιβάτες εκ των οποίων τα 3,8 εκατ. αφορούν το αεροδρόμιο Λάρνακας και το 1,7 εκατ. το αεροδρόμιο Πάφου. Το εξάμηνο του 2025, η κίνηση ανήλθε στα 5,7 εκατ.