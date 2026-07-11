Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απειλεί με επιθέσεις σε όλο τον κόσμο - «Η εκδίκηση αποτελεί απαίτηση του ιρανικού έθνους»

Με επιθέσεις - και εκτός Ιράν - απείλησε το Σάββατο ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μιλώντας για εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Σε μήνυμά που του αποδίδεται, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η εκδίκηση αποτελεί απαίτηση του ιρανικού έθνους και υποστήριξε ότι θα υπάρξει με βεβαιότητα. Απευθυνόμενος στον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα», δεσμεύθηκε να εκδικηθεί το αίμα του, όπως και το αίμα όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες συγκρούσεις.

Ο ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος ανέφερε ότι οι αρχές της χώρας γνωρίζουν την ταυτότητα όσων θεωρούν υπεύθυνους, από τα ανώτερα έως τα κατώτερα κλιμάκια, και εξαπέλυσε προσωπικές απειλές εναντίον τους, λέγοντας ότι δεν θα μπορέσουν να πεθάνουν ειρηνικά

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ακόμη ότι η απειλή δεν εξαρτάται από τη δική του παρουσία ή από την παραμονή οποιουδήποτε αξιωματούχου στην εξουσία.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η εκδίκηση θα αρχίσει σύντομα και ότι πρόσωπα εκτός Ιράν θα συμμετάσχουν στην εκτέλεσή της.

Η αναφορά του σε υποστηρικτές του καθεστώτος σε άλλες χώρες ενισχύει τις ανησυχίες ότι η Τεχεράνη μπορεί να επιχειρήσει επιθέσεις μέσω διεθνών δικτύων, πληρεξουσίων ή μεμονωμένων συνεργατών της.

Οι απειλές διατυπώνονται ενώ παραμένει υψηλή η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων ή αξιωματούχων, την ώρα που συνεχίζονται οι επαφές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

ΚΥΠΕ