Άσχημη οσμή από πυρκαγιά, ταλαιπωρεί τους πολίτες

Ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη οσμή που υπάρχει στην περιοχή όπου προκλήθηκε, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, η μεγάλη πυρκαγιά σ’ εργοστάσιο κατεψυγμένων τροφίμων. Το εργοστάσιο, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Α΄ Αραδίππου. Ο Δήμος Αραδίππου εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους δημότες για τις εξελίξεις γύρω από τη μυρωδιά που εξακολουθεί να αναδύεται, σημειώνοντας πως οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση, εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική, η αξιολόγηση του χώρου και η έκδοση των απαραίτητων οδηγιών από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής η είσοδος στο υποστατικό. Τονίζει, ακόμα, πως η κατάσταση του κτηρίου δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε βιαστικής επέμβασης, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση στο υποστατικό θα επιτραπεί μόνο όταν οι αρμόδιες Αρχές επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφάλειας. Ακολούθως θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες στήριξης της οικοδομής και στη συνέχεια ο καθαρισμός του εσωτερικού χώρου, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά η αιτία της έντονης οσμής.

«Ο Δήμος Αραδίππου κατανοεί πλήρως την ανησυχία των περιοίκων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της διαδικασίας. Εκτιμάται ότι τις επόμενες μέρες θα καταστεί δυνατή η έναρξη των απαραίτητων εργασιών, με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος. Η προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, ο δήμος θα επανέλθει με νέα ενημέρωση», καταλήγει η ανακοίνωση. Προκαταρκτικά εκτιμάται πως αιτία της μεγάλης πυρκαγιάς, που απείλησε και διπλανά εργοστάσια, οφείλεται σε ελαττωματικό καταψύκτη εντός του εργοστασίου. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε μεγαλύτερη καταστροφή.

Σύσκεψη για την πυρασφάλεια

Στο μεταξύ, τα θέματα πυρασφάλειας στις Βιομηχανικές Περιοχές Λάρνακας–Αραδίππου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που έγινε μεταξύ μελών του ΕΒΕ Λάρνακας, των διαχειριστικών επιτροπών των βιομηχανικών περιοχών, του επαρχιακού υπεύθυνου της Πυροσβεστικής Λάρνακας Ανδρέα Κεττή και αξιωματικών της Υπηρεσίας. Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο κατεψυγμένων τροφίμων ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αυστηρής εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας από όλες τις βιομηχανικές μονάδες κι επιχειρήσεις. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν η πυρασφάλεια στις βιομηχανικές περιοχές, η πρόληψη πυρκαγιών και η ενίσχυση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν τη διενέργεια τακτικών ελέγχων σε όλα τα βιομηχανικά υποστατικά για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας, την ανάγκη διατήρησης όλων των βιομηχανικών τεμαχίων σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση και την απομάκρυνση ξηρής βλάστησης, απορριμμάτων και άλλων εύφλεκτων υλικών από οικόπεδα και ανοικτούς χώρους. Περαιτέρω, συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων κι επικίνδυνων υλικών, με την τακτική συντήρηση κι έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλειας, με τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και με την απρόσκοπτη λειτουργία των οδών διαφυγής.