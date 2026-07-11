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Θερμική κρίση στην Ευρώπη: Πύργος του Άιφελ, Λούβρο και Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα λόγω θερμοκρασιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μουσείο του Λούβρου, @shutterstock

Το Λούβρο κάνει λόγο για «άνοδο της θερμοκρασίας σε ορισμένες ζώνες, η οποία δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών ούτε των εργαζομένων».

Ο πύργος του Άιφελ κλείνει το Σάββατο και την Κυριακή νωρίτερα, στις 16:00 αντί στις 00:45, «εξαιτίας της πρόγνωσης για υψηλές θερμοκρασίες», ανακοίνωσε το Σάββατο μέσω του ιστότοπού της η εταιρεία που διαχειρίζεται το περίφημο αυτό μνημείο του Παρισιού.

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Τα δύο διασημότερα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας, το Λούβρο και το Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα. Το πρώτο έκλεισε στις 16:00 μέχρι και τη Δευτέρα. Το δεύτερο έκλεισε στις 17:00 μέχρι την Τετάρτη.

Το Λούβρο επισημαίνει ότι, «αν και είναι με φυσικό τρόπο ανθεκτικό σε ορισμένα τμήματα της αρχιτεκτονικής του» στις υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο, παραμένει «ευαίσθητο» και «όχι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου στον ιστότοπό του.

Το Λούβρο κάνει λόγο για «άνοδο της θερμοκρασίας σε ορισμένες ζώνες, η οποία δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών ούτε των εργαζομένων».

Το μουσείο του Ορσέ εξήγησε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο πως θέλει «να εγγυηθεί την καλή υποδοχή του κοινού, αποφεύγοντας την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες», αλλά επίσης «να διαφυλάξει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού» και «να φροντίσει για την καλή συντήρηση των έργων».

Το ένα τέταρτο της Γαλλίας βρίσκεται σε κόκκινη επιφυλακή εξαιτίας ενός καύσωνα που ευνοεί επίσης τις πυρκαγιές σ' αυτό το πρώτο σαββατοκύριακο κατά το οποίο αναχωρούν μαζικά παραθεριστές.

ΚΥΠΕ

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