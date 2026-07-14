Reuters: Aνάφλεξη στην Υεμένη - Χούθι και Σαουδική Αραβία ανταλλάσσουν πυραυλικά πλήγματα

Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος των Χούθι στην Υεμένη, έπειτα από αεροπορικές επιδρομές σε διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη, κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε τις επιδρομές.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κατάφωρη επίθεση» και ανακοίνωσε ότι η οργάνωση έπληξε ως αντίποινα το διεθνές αεροδρόμιο Άμπχα στη Σαουδική Αραβία.

«Σε απάντηση σε αυτή την εγκληματική σαουδαραβική επίθεση, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης πραγματοποίησαν σημαντική στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο Άμπχα, χρησιμοποιώντας αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους της, με τη χάρη του Θεού», προσθέτει.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη δήλωσε ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαναά ανέλαβε η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το Ριάντ.

Το υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο να εμποδίσει την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα παραβίαζε την κυριαρχία της Υεμένης.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων δήλωσε αργότερα ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο της Χοντέιντα, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα φαινόταν να δείχνει αεροσκάφος της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Mahan Air να προσγειώνεται τη Δευτέρα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον τόπο και την ημερομηνία λήψης του βίντεο.