Υποχωρούν οι μετοχές στην Ινδία- Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Οι ινδικές μετοχές υποχώρησαν την Τρίτη, καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω και αύξησαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στην τρίτη μεγαλύτερη χώρα εισαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις εναντίον του Ιράν τη Δευτέρα, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ.

Ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,54% στις 24.076,10, ενώ ο BSE Sensex έχασε 0,62% στις 77.141,40.

Δώδεκα από τους 16 κύριους τομείς υποχώρησαν. Οι χρηματοπιστωτικοί κλάδοι υψηλής βαρύτητας και οι τράπεζες έχασαν 1,2%.

Ο δείκτης αυτοκινήτων υποχώρησε κατά 1,6%, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του αργού πετρελαίου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος των καυσίμων και τις πιέσεις εισροών που συνδέονται με το αργό πετρέλαιο. Οι ευρύτερες εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησαν κατά 0,6%.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε για λίγο τα 85 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου πλήττουν την Ινδία, τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, διευρύνοντας τον λογαριασμό εισαγωγών της, πιέζοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και πιέζοντας τα εταιρικά περιθώρια κέρδους.

Πηγή: Reuters