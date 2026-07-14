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Ιορδανία: Αναχαίτισε τέσσερις ιρανικούς πυραύλους - Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης αμερικανική βάση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συναγερμός στο Αμμάν από τη νέα διείσδυση στον εναέριο χώρο της χώρας – Η Τεχεράνη καλεί τον ιορδανικό λαό να «ξεσηκωθεί» και να διαλύσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τέσσερις ιρανικούς πυραύλους μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας, δήλωσε σήμερα πηγή στους κόλπους της Γενικής Διοίκησης των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων.

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Τα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα της Ιορδανίας «αναχαίτισαν και κατέρριψαν τέσσερις πυραύλους που διείσδυσαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στον ιορδανικό εναέριο χώρο προερχόμενοι από το ιρανικό έδαφος», χωρίς να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες ούτε υλικές ζημιές, διευκρίνισε αυτή η πηγή.

Το στρατιωτικό σώμα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία στοχοθετήθηκε σήμερα με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και κάλεσε τον ιορδανικό λαό να διαλύσει τις αμερικανικές βάσεις στη χώρα του.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν έχουμε καμιά εχθρότητα εναντίον της χώρας σας, αλλά σας αγαπάμε εσάς, τον ευγενικό λαό, που καταλαβαίνει τον πόνο και την καταπίεση του παλαιστινιακού λαού περισσότερο από κάθε άλλο έθνος», αναφέρεται στη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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