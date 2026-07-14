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Σοκ στη Γερμανία: Ένας 68χρονος κατηγορείται για περισσότερους από 22 βιασμούς- Νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τα θύματά του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι θεωρεί πως υπάρχουν συνολικά 58 θύματα, αλλά είτε δεν έχουν όλα ταυτοποιηθεί είτε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Η Εισαγγελία του Βερολίνου απήγγειλε σήμερα σε βάρος ενός 68χρονου κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς 14 γυναικών, τις οποίες είχε ναρκώσει, καθώς και για βαριές σωματικές βλάβες και βιντεοσκόπηση των πράξεών του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο ύποπτος βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου. Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι ο 68χρονος εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών και τα αναισθητοποιούσε με μίγμα υπνωτικών χαπιών και αλκοόλ. Οι γυναίκες δεν γνώριζαν τα εγκλήματα και τα πληροφορήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος με γνωστό του, ο οποίος παρακολουθείτο ήδη για ανάλογη δράση.

Η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι θεωρεί πως υπάρχουν συνολικά 58 θύματα, αλλά είτε δεν έχουν όλα ταυτοποιηθεί είτε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Επιπλέον, στην περίπτωση μιας γυναίκας που φέρεται να βιάστηκε 36 φορές από τον 68χρονο άνδρα μεταξύ 2010 και 2014, η εισαγγελία δήλωσε ότι η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί λόγω παραγραφής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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