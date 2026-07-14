Ιταλία: Στο ένα δέκατο οι πωλήσεις των εφημερίδων από την αρχή του αιώνα

«Οι πωλήσεις των ιταλικών εφημερίδων, από την αρχή του 21ου αιώνα, έχουν μειωθεί σχεδόν στο ένα δέκατο. Οι ιταλικές εφημερίδες, πλέον, δεν ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο φύλλα στις καθημερινές πωλήσεις τους», δήλωσε ο Τζάκομο Λασορέλα, πρόεδρος της αρχής Agcom, η οποία εγγυάται την τήρηση των κανόνων στον τομέα της επικοινωνίας.

Σε ετήσια βάση, σε σχέση με πέρυσι καταγράφηκε μείωση των έντυπων εκδόσεων των εφημερίδων της τάξης του 9,3% και τα κέρδη των επιχειρήσεων των εκδοτικών συγκροτημάτων περιορίστηκαν κατά 7,3%. «Οι κρατικές ενισχύσεις καλύπτουν περίπου το 10% τον τομέα του Τύπου», πρόσθεσε ο Λασορέλα κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής του στο ιταλικό κοινοβούλιο.

Παράλληλα τόνισε ότι « η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδυναμώσει την ενημέρωση, να μειώσει τις επαφές με τις διαδικτυακές πύλες των εφημερίδων και να θέσει σε κίνδυνο τον πλουραλισμό». Ο Λασορέλλα υπογράμμισε ότι, «λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, συχνά ο αναγνώστης διαβάζει μόνον περιλήψεις του περιεχόμενου των άρθρων, χωρίς καν να τα ανοίξει».

«Προκύπτει ένας διπλός κίνδυνος: από την μία, περιορίζονται η επισκεψιμότητα στα σάιτ των εφημερίδων, οι συνδρομές και τα κέρδη από τις διαφημίσεις. Από την άλλη, ο πολίτης λαμβάνει μία μόνον απάντηση, η οποία παράγεται από ένα μηχάνημα, και δεν πληροφορείται από μια σειρά πηγών και απόψεων», ολοκλήρωσε ο πρόεδρος της Agcom.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ