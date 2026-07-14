Τον Ιούνιο τα περισσότερα θύματα μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία

Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο μήνας με τα περισσότερα θύματα μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία μετά τον φονικό Απρίλιο του 2022, τέσσερα και πλέον χρόνια ύστερα από τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον ΟΗΕ.

«Μετά τη μεγάλη αύξηση που καταγράφηκε τον Μάιο, ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας τον υψηλότερο συνολικό αριθμό αμάχων, που έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί μετά τον Απρίλιο του 2022», ανακοίνωσε η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) διευκρινίζοντας ότι «τουλάχιστον 293 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.990 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία» τον μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 45% των θυμάτων συνδέονται με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) μεγάλου βεληνεκούς, με τις επιθέσεις να πλήττουν κατά βάση πόλεις μακριά από το μέτωπο, κυρίως το Κίεβο (κέντρο) και το Ντνίπρο (κεντροανατολικά).

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει «την ολοένα και πιο συχνή χρήση ισχυρών όπλων που είναι ιδιαιτέρως θανατηφόρα όταν χρησιμοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές», δήλωσε η Ντανιέλ Μπελ, εκπρόσωπος της HRMMU.

«Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι δεν είναι απλά επίμονοι αλλά επιδεινώνονται σε κλίμακα και περιπλοκότητα», πρόσθεσε η ίδια.

Τους τελευταίους μήνας, η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματά της, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους που οι ουκρανικές δυνάμεις πασχίζουν να αναχαιτίσουν, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας.

Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για επίπεδο ρεκόρ επιθέσεων με drones με εκρηκτικά κατά μήκος της γραμμής της μετώπου από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, με 89 αμάχους να χάνουν τη ζωή τους και 588 να τραυματίζονται.

Η συστηματική χρήση αυτών των drones από τις δύο εμπόλεμες πλευρές έχει συμβάλει στο να μετατραπεί η γραμμή επαφής σε «ζώνη θανάτου» που εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα.

Εξάλλου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα, κάνοντας λόγο για τρομοκρατικές ενέργειες.

«Αυτό που κάνει το ουκρανικό καθεστώς ξεπερνά ακόμη και την πειρατεία. Οι πειρατές, τουλάχιστον, λεηλατούν και κρατούν τα λάφυρα για τον εαυτό τους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αυτό δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους ούτε κανέναν άλλον - ο στόχος είναι απλώς να προκαλέσουν ζημιά και να εκφοβίσουν. Είναι τρομοκρατία, και τίποτε άλλο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Συμπλήρωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις εξαγωγές τροφίμων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις αφρικανικές χώρες.

Εξάλλου, η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Είναι η πέμπτη παρόμοια επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις αρχές αυτού του μήνα καθώς η Μόσχα κλιμακώνει τις αεροπορικές της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 16 σημεία της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου και μιας επιχείρησης, ενώ αξιωματούχοι της πόλης ανέφεραν ότι σημειώθηκαν πολλές πυρκαγιές σε όλη την πόλη. Η Ρωσία στοχοποίησε επίσης κρίσιμης σημασίας υποδομές στην κεντρική και νότια Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν των τραυματισμό επτά ατόμων στην περιοχή του Χάρκιβ στην ανατολική Ουκρανία και τριών στην βόρεια περιοχή του Τσερνίχιβ.

«Την τελευταία νύχτα οι Ρώσοι εκτόξευσαν εναντίον των πόλεων και κοινοτήτων μας 135 drones και πυραύλους διαφόρων τύπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν βαλλιστικοί» έγραψε ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

«Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση προς την Ρωσία» δήλωσε , καλώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους να εγκρίνουν το τελευταίο τους πακέτο των κυρώσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτό το καλοκαίρι η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας τις πόλεις της και τις ενεργειακές της υποδομές σχεδόν κάθε νύχτα, καθώς τα Κίεβο έχει περιορισμένα πυρομαχικά στην αντιαεροπορική της άμυνα για να αναχαιτίσει του βαλλιστικούς πυραύλους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής της άμυνας κατέρριψαν πέντε από τους οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας- πρόκειται για την μεγαλύτερη σε κλίμακα αναχαίτισης των επιθέσεων αυτών από τις αρχές του μήνα- και 108 από τα 135 drones.

Το Κίεβο στο μεταξύ έχει αυξήσει τις επιθέσεις της με drones στο εσωτερικό της Ρωσίας στοχοποιώντας μονάδες αμυντικής βιομηχανία και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να περιορίσει την οικονομική δυνατότητα της Ρωσίας να ασκεί πιέσεις με τον πόλεμο που συνεχίζεται για Πέμπτη χρονιά.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Αλπίνσκι στην περιοχή του Κρασνοντάρ στη νότιο Ρωσία όπως και ότι θραύσματα από drones έπεσαν σε μια βιομηχανική περιοχή στο Σαλαβάτ στην περιοχή Μπασκορτοστάν στα Ουράλια.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της με επιθέσεις αντιποίνων οι οποίες θα είναι «αρκετές φορές πιο ισχυρές» και μπορεί να είναι μεγαλύτερης κλίμακας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ