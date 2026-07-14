Μάκης Κεραυνός: Τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια Κυπριακής Προεδρίας

Τα αποτελέσματα των συμβουλίων ECOFIN και CAC Cohesion κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας 2026, παρουσίασε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Αναλάβαμε την Προεδρία σε μια συγκυρία που χαρακτηριζόταν από σημαντικές γεωπολιτικές αβεβαιότητες, προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανάγκη λήψης αποφάσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων, ανέφερε «εργαστήκαμε μεθοδικά για την προώθηση ενός φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού προγράμματος εργασίας. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, στη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της πολιτικής συνοχής και στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Οι εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) επικεντρώθηκαν στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, στην ενίσχυση της φορολογικής συνεργασίας, στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και στην παροχή συντονισμένης οικονομικής και χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για θέματα Πολιτικής Συνοχής (GAC Cohesion), προωθήθηκαν οι σχετικές εργασίες για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF). Σε όλους αυτούς τους τομείς, πρόσθεσε, η Κυπριακή Προεδρία συνέβαλε ουσιαστικά στην επίτευξη συμφωνιών, στην προώθηση σημαντικών νομοθετικών φακέλων και στη διαμόρφωση συναινέσεων μεταξύ των κρατών μελών.