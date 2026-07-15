Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 4 ώρες

Predator, Intellexa και Ταλ Ντίλιαν: Τι γνωρίζουμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
| Κόσμος

Βίντεο-σοκ από τον Καναδά: Τρένο ζώστηκε στις φλόγες στο Οντάριο - «Είμαστε περικυκλωμένοι»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο μηχανοδηγός περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές μέσα από την καμπίνα – Το πλήρωμα απομακρύνθηκε χωρίς τραυματισμούς

Συγκλονιστικές εικόνες από το εσωτερικό τρένου καταγράφουν τη στιγμή που οι φλόγες δασικής πυρκαγιάς το περικυκλώνουν στην περιοχή του Άρμστρονγκ, στο βόρειο Οντάριο. Παρά τις εφιαλτικές συνθήκες, όλα τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να τραυματιστούν.

Το βίντεο δείχνει το φλεγόμενο τοπίο έξω από την καμπίνα του τρένου, την ώρα που η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Μέσα από την καμπίνα ακούγεται ο μηχανοδηγός να περιγράφει την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς οι φλόγες κλείνουν γύρω από το τρένο.

«Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν περικυκλωμένα από τη φωτιά, όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν και δεν τραυματίστηκαν. Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε ο βουλευτής της Νομοθετικής Συνέλευσης του Οντάριο, Σολ Μαμάκβα.

Ακινητοποιήθηκαν τρία εμπορευματικά τρένα

Η Canadian National Railway, η οποία διαχειρίζεται τα εμπορευματικά τρένα, ανέφερε ότι τρεις αμαξοστοιχίες που μετέφεραν εύφλεκτα και καύσιμα υλικά ακινητοποιήθηκαν την Τρίτη στην ευρύτερη περιοχή λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Τα πληρώματα απομακρύνθηκαν από τα τρένα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που μαίνονται στο δυτικό Οντάριο παρουσίασαν σημαντική εξάπλωση στις 13 και 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων στις περιοχές Άρμστρονγκ και Whitesand First Nation.

Τα πυκνά νέφη καπνού από τα πύρινα μέτωπα απειλούν να κινηθούν προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ορισμένες από τις πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 32 χιλιομέτρων.

Tags

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα