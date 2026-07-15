Βίντεο-σοκ από τον Καναδά: Τρένο ζώστηκε στις φλόγες στο Οντάριο - «Είμαστε περικυκλωμένοι»

Συγκλονιστικές εικόνες από το εσωτερικό τρένου καταγράφουν τη στιγμή που οι φλόγες δασικής πυρκαγιάς το περικυκλώνουν στην περιοχή του Άρμστρονγκ, στο βόρειο Οντάριο. Παρά τις εφιαλτικές συνθήκες, όλα τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να τραυματιστούν.

Το βίντεο δείχνει το φλεγόμενο τοπίο έξω από την καμπίνα του τρένου, την ώρα που η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Μέσα από την καμπίνα ακούγεται ο μηχανοδηγός να περιγράφει την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς οι φλόγες κλείνουν γύρω από το τρένο.

«Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν περικυκλωμένα από τη φωτιά, όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν και δεν τραυματίστηκαν. Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε ο βουλευτής της Νομοθετικής Συνέλευσης του Οντάριο, Σολ Μαμάκβα.

This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

Ακινητοποιήθηκαν τρία εμπορευματικά τρένα

Η Canadian National Railway, η οποία διαχειρίζεται τα εμπορευματικά τρένα, ανέφερε ότι τρεις αμαξοστοιχίες που μετέφεραν εύφλεκτα και καύσιμα υλικά ακινητοποιήθηκαν την Τρίτη στην ευρύτερη περιοχή λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Τα πληρώματα απομακρύνθηκαν από τα τρένα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που μαίνονται στο δυτικό Οντάριο παρουσίασαν σημαντική εξάπλωση στις 13 και 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων στις περιοχές Άρμστρονγκ και Whitesand First Nation.

Τα πυκνά νέφη καπνού από τα πύρινα μέτωπα απειλούν να κινηθούν προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ορισμένες από τις πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 32 χιλιομέτρων.