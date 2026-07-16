Αλλάζουν οι ισορροπίες στο Ισραήλ: Προβάδισμα Έιζενκοτ έναντι Νετανιάχου στις αγορές προβλέψεων και τις δημοσκοπήσεις

Προβάδισμα στον Γκάντι Έιζενκοτ έναντι του Bενιαμίν Νετανιάχου για τη θέση του επόμενου Πρωθυπουργού του Ισραήλ δίνουν πλέον οι μεγαλύτερες διεθνείς αγορές προβλέψεων, την ώρα που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν αντίστοιχη μετατόπιση στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Maariv, ο επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ συγκέντρωνε στο Polymarket πιθανότητα 45%, έναντι 34% του Νετανιάχου, 10% του Ναφτάλι Μπένετ και περίπου 3% του Αβίγκντορ Λίμπερμαν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μάλιστα, το ποσοστό του Έιζενκοτ κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, γύρω στο 51%, έναντι 38% του Νετανιάχου.

Το Polymarket είναι αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών πρόβλεψης, η οποία ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 2020 από τον Σέιν Κόπλαν. Οι χρήστες αγοράζουν και πωλούν συμβόλαια πάνω στην έκβαση πραγματικών γεγονότων, από εκλογές και οικονομικές αποφάσεις μέχρι αθλητικές διοργανώσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις. Η τιμή κάθε συμβολαίου μεταφράζεται σε εκτιμώμενη πιθανότητα: εάν, για παράδειγμα, διαπραγματεύεται στα 45 σεντ, η αγορά αποδίδει περίπου 45% πιθανότητα στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται για δημοσκόπηση, αλλά για εκτίμηση ανθρώπων που τοποθετούν πραγματικά χρήματα. Στη συγκεκριμένη αγορά για τον επόμενο Ισραηλινό Πρωθυπουργό έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές άνω των 27 εκατ. δολαρίων.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει η αμερικανική αγορά προβλέψεων Kalshi, όπου ο Έιζενκοτ προηγείται με 53%, έναντι 35% του Νετανιάχου και 11% του Μπένετ. Η σύγκλιση των δύο αγορών ενισχύει την εικόνα ότι ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εξελίσσεται στον βασικό αντίπαλο του σημερινού πρωθυπουργού ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον αποτυπώθηκε και σε εκτενές προφίλ του Bloomberg, το οποίο παρουσίασε τον 66χρονο Έιζενκοτ ως συγκρατημένο, πραγματιστή και λιγότερο θεατρικό αντίπαλο, σε αντίθεση με τον μακροβιότερο στο αξίωμα Πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Η τάση αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μέτρηση του Kan έδωσε για πρώτη φορά στο Γιασάρ 24 έδρες, έναντι 23 του Λικούντ, ενώ στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Έιζενκοτ προηγείται με 41% έναντι 37% του Νετανιάχου. Σε νεότερη μέτρηση του Channel 13, το Λικούντ διατηρεί οριακό προβάδισμα, με 22 έδρες έναντι 21 του κόμματος Έιζενκοτ.

Παρά το προβάδισμα, η εικόνα δεν ισοδυναμεί ακόμη με εξασφαλισμένη κυβερνητική αλλαγή. Το ισραηλινό σύστημα απαιτεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία 61 εδρών και η δυνατότητα σχηματισμού συνασπισμού παραμένει το κρίσιμο μέγεθος.

KYΠΕ