Βενεζουέλα: Στους 5.119 οι νεκροί από τον καταστροφικό διπλό σεισμό

Ο διπλός καταστροφικός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 5.119 ανθρώπους, κατά τον νεότερο, ακόμη προσωρινό, επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο από τις αρχές.

Κάπου 50 επιπλέον θάνατοι καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά τις σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών που προκάλεσαν πελώριες καταστροφές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, πάνω απ' όλα στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Καράκας.

Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος στους 16.740, με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Οι αρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοουμένων. Τη μεθεπομένη της καταστροφής ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000.

Στη Γουάιρα, οι προσπάθειες για την ανάσυρση θυμάτων συνεχίζονται στα βουνά από συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Κάπου 17.907 άνθρωποι έμειναν άστεγοι και οι 21.470 έχουν καταφύγει σε 107 προσωρινούς καταυλισμούς που δημιούργησαν οι αρχές.

Πάντα σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, πάνω από 850 κτίρια υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν εντελώς στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

ΚΥΠΕ