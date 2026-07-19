Ισραηλινός αξιωματούχος: Ο Χαμενεΐ εγκατέλειψε το Ιράν – Αναφορές για έντονη κρίση στην ηγεσία

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας στο σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath.

Κατά την ίδια πηγή, τα μηνύματα που δημοσιοποιούνται στο όνομα του Χαμενεΐ συντάσσονται από τον Αχμάντ Βαχιντί και άλλα ανώτατα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, τα οποία φέρονται να έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις στην ιρανική ηγεσία έχουν ενταθεί σε βαθμό που υπονομεύει τη λειτουργία του μηχανισμού λήψης αποφάσεων και απειλεί ακόμη και τη συνοχή των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα εξάλλου με την εμιρατινή ιστοσελίδα Aram News, βρίσκεται σε εξέλιξη σκληρή διαμάχη μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, του γραφείου του Χαμενεΐ και της στρατιωτικής διοίκησης για τον χειρισμό της αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύγκρουση αφορά το ποιος θα διαχειρίζεται τις επαφές με την Ουάσιγκτον, ποιος θα καθορίζει τα όρια της στρατιωτικής δράσης και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τις απώλειες και τις αποφάσεις που προηγήθηκαν της κλιμάκωσης των αμερικανικών επιθέσεων.

Το γραφείο του Χαμενεΐ φέρεται να έχει λάβει αντικρουόμενες εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Δύναμη Κουντς και άλλους στρατιωτικούς σχηματισμούς σχετικά με την έκταση των ζημιών, τη δυνατότητα συνέχισης των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα της ιρανικής απάντησης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ζήτησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να συγκεντρωθούν όλες οι επαφές με τους μεσολαβητές σε ένα ενιαίο πολιτικό κανάλι. Οι Φρουροί της Επανάστασης, ωστόσο, εξακολούθησαν να διαβιβάζουν ανεξάρτητα τις δικές τους εκτιμήσεις και εισηγήσεις.

Ιδιαίτερα ενισχυμένος εμφανίζεται ο Αχμάντ Βαχιντί, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατιωτικό αναλυτή Αλόν Μπεν Νταβίντ, αποτελεί σήμερα το κυριότερο κέντρο στρατιωτικής εξουσίας στην Τεχεράνη.

Ο Βαχιντί και οι συνεργάτες του, γράφει στη «Μααρίβ» ο Μπεν Νταβίντ, θεωρούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ το σημαντικότερο στρατηγικό πλεονέκτημα από αυτά που απέμειναν στο Ιράν. Παράλληλα, όμως, γνωρίζουν ότι μια νέα επίθεση κατά του Ισραήλ θα προκαλούσε σφοδρή απάντηση, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη σοβαρή οικονομική και εσωτερική κρίση του καθεστώτος

ΚΥΠΕ