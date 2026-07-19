Στον τελικό του Μουντιάλ ο Τραμπ εν μέσω πολιτικών αντιδράσεων - Θα απονείμει το τρόπαιο μαζί με τον Ινφαντίνο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, έχει προγραμματίσει να απονείμει το τρόπαιο στον νικητή του τελικού Ισπανίας-Αργεντινής την Κυριακή κοντά στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον Πρόεδρο της FIFA.

Ο τελικός αγώνας, που θα διεξαχθεί στο στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, θα είναι ο πρώτος του τουρνουά, που συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό, στον οποίο θα παραστεί ο Πρόεδρος Τραμπ.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου προκάλεσε διαμάχη κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αφού επιβεβαίωσε ότι τηλεφώνησε στον φίλο του και Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον Αμερικανό παίκτη Φόλαριν Μπάλογκαν.

Αυτή η απόφαση επέτρεψε στον επιθετικό να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου στον γύρο των 16, έναν αγώνα που τελικά κέρδισαν οι Κόκκινοι Διάβολοι (4-1). Παρά τον καταιγισμό επικρίσεων που αμφισβήτησαν την αμεροληψία της διοργάνωσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 «ίσως ήταν η πιο επιτυχημένη αθλητική διοργάνωση στην ιστορία του κόσμου».

«Ήταν απίστευτο», αναφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή σε δεξίωση της FIFA που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Επίσης, υποστήριξε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο βοήθησε στη διάδοση του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το μπέιζμπολ, το μπάσκετ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο παραμένουν κυρίαρχα. «Αποδείχθηκε ότι είμαστε ένα έθνος ποδοσφαίρου και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί», επιβεβαίωσε ο Τραμπ. Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ αναμένεται επίσης να παραστεί την Κυριακή.

Ενώ ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι αποφάσισε να μην παραστεί λόγω δεισιδαιμονίας, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες και η βασιλική οικογένεια θα είναι παρόντες στον τελικό, παρά την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τη Μαδρίτη ότι δεν παρέχει βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Παρά τις εντάσεις με την Ουάσινγκτον, οι ηγέτες των χωρών που συνδιοργανώνουν, η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, θα είναι επίσης παρόντες. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στον Καναδά, κατηγορώντας τον για «εκούσια αμέλεια» σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουν καλύψει περιοχές των συνορευτικών Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα.

Οι σχέσεις παραμένουν επίσης τεταμένες με το Μεξικό, στα νότια, λόγω της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και των απειλών της για στρατιωτική επέμβαση κατά των εμπόρων ναρκωτικών. Η τελευταία συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού ήταν στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσινγκτον, τον Δεκέμβριο.

Την Κυριακή, η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο στάδιο, πετώντας από το γήπεδο γκολφ του στο Νιου Τζέρσεϊ, θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρή ασφάλεια, με ζώνη απαγόρευσης πτήσεων γύρω από το γήπεδο. Ενώ το ποδόσφαιρο θα είναι το επίκεντρο, ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί κάλλιστα να προσπαθεί να κλέψει ο ίδιος τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ογδοντάχρονος, ο οποίος έπαιξε για λίγο ποδόσφαιρο στα νιάτα του, επέκρινε την τακτική της ομάδας του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την ήττα της στον ημιτελικό από την Αργεντινή και την επιλογή του προπονητή Τόμας Τούχελ να υιοθετήσει μια αμυντική στρατηγική.

Και πέρσι, όταν απένειμε το τρόπαιο για το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στους παίκτες της Τσέλσι στο ίδιο στάδιο του Ιστ Ράδερφορντ, η παρουσία του στο βάθρο, ενώ οι παίκτες γιόρταζαν τη νίκη τους χορεύοντας, σήκωσαν τα φρύδια τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο πολλές φορές από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, έχει επανειλημμένα καυχηθεί ότι εξασφάλισε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Την Παρασκευή, εξέφρασε αστειευόμενος την επιθυμία του να δει τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδιοργανώνουν ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο με την Κίνα, την οποία είχε κατηγορήσει την προηγούμενη ημέρα ότι παρενέβαινε στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020. «Αυτή τη φορά, θα αφήσουμε έξω το Μεξικό και τον Καναδά», αστειεύτηκε.

ΚΥΠΕ