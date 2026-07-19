Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πυρηνικό σταθμό στο Ιράν - Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Άκαμπα, ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Άκαμπα, ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν

Το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι στην Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία, εκκενώθηκαν λόγω "συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής", όπως ανέφερε σήμερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χ.

"Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους Αμερικανούς να αποφύγουν να ταξιδέψουν είτε προς το αεροδρόμιο είτε προς το λιμάνι. Συνεχίστε να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας των ιορδανικών αρχών", ανέφερε η πρεσβεία χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξάλλου, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Μπαχρέιν, που αποτελεί εδώ και ημέρες στόχο επιθέσεων από το Ιράν κατά γειτονικών χωρών, συμμάχων των ΗΠΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν. Οι πολίτες και κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μεταβούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση. Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι ήχησαν σειρήνες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε "ατύχημα" αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενό του Ορμούζ μέσω μιας "επικίνδυνης διαδρομής", ενώ άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ. "Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα", προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ