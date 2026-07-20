Χάος στο Νέο Δελχί: Αστυνομικοί χτυπούν με γκλομπ διαδηλωτές του «κινήματος της κατσαρίδας» (βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Νέο Δελχί, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να εμποδίσουν χιλιάδες διαδηλωτές του «κόμματος της κατσαρίδας» να πραγματοποιήσουν πορεία προς το κοινοβούλιο, με αίτημα την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν.

Βίντεο από τη διαδήλωση δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν διαδηλωτές με γκλομπ, να τους απωθούν και να τους οδηγούν με τη βία σε λεωφορεία.

Σε ένα από τα περιστατικά, αστυνομικοί φαίνονται να σπρώχνουν έναν διαδηλωτή μέσα σε λεωφορείο, αμέσως μετά τις δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης. Άλλοι διαδηλωτές συνέχισαν να μιλούν σε δημοσιογράφους μέσα από το όχημα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις οδηγούσαν περισσότερα άτομα προς αυτό.

Φοιτητής που συμμετείχε στην κινητοποίηση κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί χτύπησαν τόσο τον ίδιο όσο και γυναίκες διαδηλώτριες.

«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τις αδελφές μας, τις γυναίκες διαδηλώτριες, και εμένα… όμως θέλω να τους πω ότι, εάν έστω και μία σταγόνα από το αίμα μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της νεολαίας, είμαι έτοιμος γι’ αυτό. Και θέλω να πω ότι θα κρεμαστώ από αυτό το δέντρο, εάν ο υπουργός Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν δεν παραιτηθεί», ανέφερε.

PM @narendramodi tell your police to stand down. We are a democracy in case you have forgotten. The whole world is watching as you’re trying to crush a democratic and peaceful protest. pic.twitter.com/B1eEfDored — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 20, 2026

Άλλος φοιτητής υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί επανειλημμένα να καταστείλει τις ειρηνικές κινητοποιήσεις των νέων.

«Κάθε φορά που υψώσαμε ειρηνικά τη φωνή μας, η ινδική κυβέρνηση ανέλαβε να τη θάψει. Όμως επιτρέψτε μου να πω, μέσω του μέσου σας, ότι εάν προσπαθήσουν να φιμώσουν μία φωνή, θα γεννηθούν άλλες χίλιες», δήλωσε.

Στη διαδήλωση συμμετείχε και ο Σαντζάι Σινγκ, ηγετικό στέλεχος του περιφερειακού κόμματος Aam Aadmi, ο οποίος κάλεσε τις αστυνομικές δυνάμεις να επιτρέψουν την πορεία προς το κοινοβούλιο.

«Μπορείτε να στείλετε τους αστυνομικούς σας να μας συνοδεύσουν μέχρι εκεί, στο κοινοβούλιο», είπε.

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Σύμφωνα με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του «κόμματος της κατσαρίδας», Σαουράβ Ντας, δύο μέλη του κόμματος βρίσκονταν καθ’ οδόν για συνάντηση με υψηλόβαθμο υπουργό.

Το κίνημα χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη δημόσια πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κατά την τρίτη θητεία του, ενώ έχει προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κινητοποίηση ενισχύθηκε μετά την αναγκαστική μεταφορά του ακτιβιστή Σόναμ Γουάνγκτσουκ σε νοσοκομείο από την αστυνομία το Σάββατο 18 Ιουλίου, ενώ πραγματοποιούσε απεργία πείνας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, χιλιάδες επιπλέον υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στον χώρο διαμαρτυρίας στο Τζαντάρ Μαντάρ, στο κέντρο της ινδικής πρωτεύουσας.

Το «κόμμα της κατσαρίδας» εκφράζει, σύμφωνα με αναλυτές, την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των νέων στην Ινδία για ζητήματα όπως η υψηλή ανεργία στις νεότερες ηλικίες και οι επανειλημμένες διαρροές θεμάτων εξετάσεων.

Kranti ki leher aayi hain Delhi me! #ChaloSansad pic.twitter.com/f3pHN6imHM — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 20, 2026

Τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω διαμορφώθηκε το 2025 στο 3,1%. Στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως 29 ετών, ωστόσο, το ποσοστό ήταν σημαντικά υψηλότερο και έφτανε το 9,9%.

Στις αστικές περιοχές η ανεργία των νέων ανερχόταν στο 13,6%, έναντι 8,3% στις αγροτικές περιοχές.