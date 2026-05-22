«Η φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων»: Γιατί το «Κόμμα της Κατσαρίδας» τρομάζει το πολιτικό σύστημα της Ινδίας

Μία ιδέα που ξεκίνησε ως παρωδία έχει καταλήξει να γίνει viral κίνημα αντανακλώντας τις ανησυχίες της Gen Z της Ινδίας και μέσα σε πέντε ημέρες έχει προκαλέσει αναταραχή στην πολιτική ζωή της χώρας.

Το «Κόμμα της Κατσαρίδας», σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατάφερε να ξεπεράσει τους 16 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και να ξεπεράσει κατά πολύ τους εννιά εκατομμύρια ακολούθους του κυβερνώντος Ινδικού Λαϊκού Κόμματος (Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα, BJP) του πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στον κόσμο.

Πώς προέκυψε η ιδέα

Έμπνευση για το κόμμα παρωδία που αυτοαποκαλείται «η φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων» αποτέλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, Σούρια Καντ.

Την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας ο Καντ δήλωσε ότι «παράσιτα» επιτίθενται στο σύστημα και παρομοίασε τους νέους «που δεν βρίσκουν δουλειά και δεν έχουν θέση σε κανένα επάγγελμα» με κατσαρίδες.

«Υπάρχουν νέοι σαν κατσαρίδες, που δεν βρίσκουν δουλειά και δεν έχουν θέση σε κανένα επάγγελμα. Μερικοί από αυτούς γίνονται δημοσιογράφοι, άλλοι δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα, άλλοι γίνονται ακτιβιστές και αρχίζουν να επιτίθενται σε όλους», είπε.

Ο Καντ διευκρίνισε αργότερα τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι το σχόλιό του αφορούσε ορισμένα άτομα που αποκτούν «ψεύτικα και πλαστά πτυχία» και δεν στόχευε τη νεολαία της χώρας, την οποία χαρακτήρισε «πυλώνες μιας ανεπτυγμένης Ινδίας».

Ωστόσο, η δήλωσή του ήταν αρκετή για να «πυροδοτήσει» έντονη οργή, κυρίως στο διαδίκτυο από χρήστες της Gen Z, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαζική ανεργία, πληθωρισμό και οξείες θρησκευτικές διαιρέσεις μετά από 12 χρόνια διακυβέρνησης της ινδουιστικής εθνικιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μόντι.

Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος του κόμματος

Εκτός όμως από την κατακραυγή από τις δηλώσεις του Καντ προέκυψε και η χιουμοριστική πολιτική ιδέα, το «Κόμμα των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party, CJP), που αποτελεί παρωδία του ονόματος του κόμματος του Μόντι. Το CJP δεν είναι επίσημο πολιτικό κόμμα, αλλά ένα διαδικτυακό κίνημα που βασίζεται στην πολιτική σάτιρα. Τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτό περιλαμβάνουν το να είναι κανείς άνεργος, τεμπέλης, μόνιμα συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και να έχει «την ικανότητα να φωνάζει επαγγελματικά».

Ταυτόχρονα δηλώνει «μηδέν χορηγούς» και «ένα πεισματάρικο σμήνος», καλώντας τους υποστηρικτές του να ενταχθούν σε ένα κίνημα για ανθρώπους «που έχουν κουραστεί να προσποιούνται ότι όλα είναι καλά».

Το σύνθημά του στο X είναι «ένα πολιτικό μέτωπο της νεολαίας, από τη νεολαία, για τη νεολαία. Κοσμικό – Σοσιαλιστικό – Δημοκρατικό – Τεμπέλικο».

Το κίνημα δημιουργήθηκε το ίδιο βράδυ που πραγματοποιήθηκαν οι δηλώσεις του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, από τον 30χρονο Αμπιχζέτ Ντίπκε, σύμβουλο στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας και φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Το ίδιο βράδυ έγραψε σε μια ανάρτηση στο X: «Τι θα γινόταν αν όλες οι κατσαρίδες ενωθούν;» και όλα ξεκινήσαν ως αστείο.

Συνέχισε το αστείο του και τα συναισθήματα απελπισίας και απογοήτευσης που κρύβονταν πίσω από αυτό, δημιουργώντας έναν ιστότοπο και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το CJP στο Instagram και στο X.

Το CJP, του οποίου το λογότυπο είναι το περίγραμμα μιας κατσαρίδας πάνω σε ένα κινητό τηλέφωνο έχει προσελκύσει εκατομμύρια διαδικτυακούς οπαδούς και την προσοχή των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης σε λιγότερο από μια εβδομάδα, αναγκάζοντας ακόμη και βετεράνους πολιτικούς να στρέψουν την προσοχή τους.

«Σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να ενωθούμε όλοι, ίσως να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα», δήλωσε στο BBC ο Ντίπκε.

«Οι εξουσιαστές θεωρούν τους πολίτες κατσαρίδες και παράσιτα», δήλωσε ο Ντίπκε στο Al Jazeera. «Πρέπει να ξέρουν ότι οι κατσαρίδες αναπαράγονται σε βρώμικα μέρη. Αυτή είναι η Ινδία σήμερα», προσέθεσε.

«Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι επειδή δεν αισθάνονται ότι ακούγονται ή εκπροσωπούνται», είπε ακόμα ο Ντίπκε, ο οποίος πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ, συνεργάστηκε με το Κόμμα Aam Aadmi (AAP), μια πολιτική οργάνωση που προέκυψε από ένα κίνημα κατά της διαφθοράς στην Ινδία πριν από περισσότερο από μια δεκαετία και είναι γνωστό για την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι ένα κίνημα για να αλλάξει ο πολιτικός λόγος στην Ινδία», δήλωσε ακόμα ο Ντίπκε στο Reuters. «Η νεολαία της Ινδίας έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τον κύριο πολιτικό λόγο. Κανείς δεν μιλάει για εμάς. Κανείς δεν ακούει τα προβλήματά μας ούτε καν προσπαθεί να αναγνωρίσει την ύπαρξή μας», προσέθεσε.

Ο Ντίπκε είπε ότι πάνω από 400.000 άτομα έχουν εγγραφεί για να γίνουν μέλη του CJP μέσω μιας φόρμας του Google, με πάνω από το 70% να είναι ηλικίας μεταξύ 19 και 25 ετών.

Ο Ντίπκε δήλωσε ότι δημιούργησε το κόμμα του στο διαδίκτυο μέσα σε 24 ώρες από την πρώτη ανάρτηση σχετικά με αυτό, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) όπως το Claude και το ChatGPT για να σχεδιάσει την εμφάνιση και το μανιφέστο του.

«Κι εγώ είμαι κατσαρίδα»

Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες του. Μέσα σε λίγες μέρες, το CJP συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες εγγραφές μέσω μιας φόρμας του Google, ενέπνευσε το hashtag #MainBhiCockroach («Κι εγώ είμαι κατσαρίδα») και έλαβε την υποστήριξη ακόμα και από πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Την Τετάρτη, ο κορυφαίος ηγέτης της αντιπολίτευσης Ακιλές Γιαντάβ δημοσίευσε στο X: «BJP v CJP».

Ο διάλογος επεκτάθηκε και εκτός διαδικτύου, με νέους εθελοντές να εμφανίζονται ντυμένοι ως κατσαρίδες σε εκστρατείες καθαρισμού και διαδηλώσεις, δείχνοντας ότι αυτό που ξεκίνησε ως πολιτική σάτιρα μετατρέπεται σε κίνημα.

Την Πέμπτη, ο λογαριασμός του CJP στο Instagram ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ακόλουθους, ξεπερνώντας τον επίσημο λογαριασμό του BJP, ωστόσο, ο λογαριασμός του CJP στο X, με περισσότερους από 200.000 ακόλουθους, δεν είναι προς το παρόν ορατός στην Ινδία, ενώ σε όσους προσπαθούν να τον δουν αναγράφεται ότι έχει αποκλειστεί «σε απάντηση νομικής απαίτησης».

Ο ρυθμός και η κλίμακα της ανόδου του CJP έχουν εκπλήξει πολλούς, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχουν λίγα στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές στην Ινδία. Αν και το CJP έχει ξεπεράσει τα πολιτικά κόμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το BJP και το κόμμα της αντιπολίτευσης, το Congress, παραμένουν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της χώρας, με εκατομμύρια ενεργά μέλη σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η δυναμική του CJP συνεχίζει να αυξάνεται.

Για τους υποστηρικτές του, το CJP αντιπροσωπεύει αυτό που ένας οπαδός χαρακτήρισε ως «μια ανάσα φρέσκου αέρα» σε μια πολιτική κουλτούρα που πολλοί θεωρούν υπερβολικά ελεγχόμενη και εχθρική προς τη διαφωνία. Οι επικριτές, από την άλλη πλευρά, το απορρίπτουν ως διαδικτυακό πολιτικό θέατρο συνδεδεμένο με την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας την προηγούμενη σχέση του Ντίπκε με το AAP και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται λιγότερο για αυθόρμητη εξέγερση και περισσότερο για προσεκτικά σχεδιασμένη ψηφιακή πολιτική.

Η Ινδία έχει έναν από τους νεότερους πληθυσμούς στον κόσμο, με περίπου το ήμισυ των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων της να είναι κάτω των 30 ετών. Ωστόσο, η επίσημη πολιτική συμμετοχή παραμένει περιορισμένη. Μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι το 29% των νέων Ινδών απέφευγε εντελώς την πολιτική συμμετοχή, ενώ μόνο το 11% ήταν μέλη πολιτικού κόμματος.

«Νομίζω ότι το CJP είναι μόνο η αρχή», είπε ο Ντίπκε. «Οι νέοι έχουν βαρεθεί το τρέχον πολιτικό σύστημα, και θα εμφανιστούν περισσότερες οργανώσεις νεολαίας».

Άλλοι, ωστόσο, είναι πιο σκεπτικοί, λέγοντας ότι το κόμμα είναι πιθανό να ξεθωριάσει τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκε.

«Ένα σατιρικό, ανύπαρκτο κόμμα»

Ο Μεγκνάντ Σ., ένας YouTuber που φιλοξένησε τον Ντίπκε σε μια ζωντανή μετάδοση για το νεοσύστατο κόμμα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «το αστείο πήρε τη δική του δυναμική» και ότι έχει κατακλυστεί από μηνύματα κειμένου από χρήστες της Gen Ζ, οι οποίοι ζητούν οδηγίες για να προχωρήσουν στο κίνημα.

«Υπάρχει μια συντριπτική αίσθηση ότι οι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές πολιτικές δομές, όχι απαραίτητα πολιτικά κόμματα, αλλά πολιτικά πειράματα που δεν είναι παραδοσιακά», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Το Κόμμα της Κατσαρίδας είναι ένα σατιρικό, ανύπαρκτο κόμμα, όμως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αποτελεί μια καλύτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με την πραγματικότητα», είπε ακόμα. «Αυτό αποτελεί μια τεράστια κριτική στα ινδικά πολιτικά κόμματα γενικά», προσέθεσε και είπε ότι εγγράφηκε στο κόμμα επειδή σκέφτηκε ότι «ήταν αστείο».

«Όμως, σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο, βιώνω κι εγώ την ίδια απογοήτευση από την οποία γεννήθηκε αυτό το κόμμα-αστείο», πρόσθεσε.

Όπως και να έχει, το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έχει ήδη κάνει κάτι ασυνήθιστο στην ινδική πολιτική: έκανε για λίγο μερικούς νέους να νιώσουν ότι τους βλέπουν.

Πηγές: BBC, Al Jazeera, Reuters