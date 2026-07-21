Λούβρο: Ξανανοίγει η Πινακοθήκη Apollo - Η ληστεία των 88 εκατ. άλλαξε τα πάντα

Η Πινακοθήκη Apollo του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ανοίγει ξανά τις πόρτες της στο κοινό την Τετάρτη, αρκετούς μήνες μετά τη μεγάλη ληστεία με λεία κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, συνολικής αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ιστορική αίθουσα, ωστόσο, δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, θα επανέλθει στον αρχικό της ρόλο ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί παρουσία της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, Κατρίν Πεγκάρ. Ο πρόεδρος του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό, γνωστοποίησε ότι οι συλλογές και τα πολύτιμα εκθέματα που βρίσκονταν προηγουμένως στην αίθουσα έχουν ήδη μεταφερθεί σε άλλο χώρο.

Η εντυπωσιακή ληστεία που έκανε τον γύρο του κόσμου

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 και προκάλεσε αίσθηση διεθνώς λόγω του τρόπου δράσης των ληστών. Οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οικοδομών, κατάφεραν να φτάσουν στην Πινακοθήκη Apollo χρησιμοποιώντας ανελκυστήρα που είχε τοποθετηθεί πάνω σε φορτηγό.

Από την αίθουσα αφαίρεσαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.

Για όσα πολύτιμα αντικείμενα διασώθηκαν, η διοίκηση του μουσείου εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου, ειδικά διαμορφωμένου θησαυροφυλακίου. Ο χώρος αναμένεται να κατασκευαστεί σε διαφορετικό σημείο του Λούβρου, χωρίς παράθυρα και με ενισχυμένα συστήματα ασφαλείας. Η υλοποίηση του σχεδίου, πάντως, απαιτεί υψηλή χρηματοδότηση και σημαντικό χρονικό διάστημα.

Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια του μουσείου

Η ληστεία έφερε στο προσκήνιο σοβαρές αδυναμίες στα μέτρα προστασίας του Λούβρου, του μουσείου που προσελκύει περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Μετά το περιστατικό ακολούθησαν και διοικητικές αλλαγές, με τον Κριστόφ Λεριμπό να αναλαμβάνει την προεδρία του μουσείου στη θέση του Λοράνς ντε Καρ.

Παράλληλα, κοινοβουλευτική επιτροπή στη Γαλλία είχε προειδοποιήσει ότι τα ζητήματα ασφάλειας στα μουσεία είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα τα προηγούμενα χρόνια. Η υπόθεση αναζωπύρωσε έτσι τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη για νέες επενδύσεις, αυστηρότερα πρωτόκολλα και αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτιστικών θησαυρών της χώρας.