Axios: Σχέδιο για νέα 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Ο Τραμπ εξετάζει και το σενάριο γενικευμένου πολέμου

Νέα προσπάθεια για επιστροφή στη διπλωματία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς χώρες της περιοχής προωθούν πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το σχέδιο, εξακολουθεί όμως να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης μαζί με το Ισραήλ.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες θα κρίνουν κατά πόσο η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή εκτόνωση ή θα εξελιχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση.

Η πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός

Δύο περιφερειακές πηγές ανέφεραν στο Axios ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης έχουν μεταφέρει σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη πρόταση για εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών, στην αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να έχει καλέσει το Ισραήλ να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να ακυρώσει τη διπλωματική προσπάθεια.

Σε πλήρη εξέλιξη οι στρατιωτικές προετοιμασίες

Παρά τις κινήσεις των μεσολαβητών, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αποτυχίας της πρότασης.

Κατά το Axios, η Ουάσινγκτον έχει αυξήσει σημαντικά τις δυνάμεις της στην περιοχή, μεταφέροντας δεκάδες μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Βασική πτυχή του σχεδίου αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δύο κύριους διαδρόμους ναυσιπλοΐας των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου.

Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης εκεχειρίας προβλέπεται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση σχετικά με την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Ανάμεσα στις ιδέες που συζητούνται είναι η επιβολή εύλογων τελών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εξετάζεται επίσης η δημιουργία διεθνούς ταμείου, το οποίο θα τελεί υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Τα πρόσωπα της διαμεσολάβησης

Στην προσπάθεια συμμετέχουν, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο απεσταλμένος της χώρας Άλι αλ Θαουάντι, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ Μπουσάιντι.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει αποδεχθεί επίσημα την πρόταση.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει την άσκηση ισχυρής πίεσης προς την Τεχεράνη. Όπως ανέφερε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική πολιτική απόφαση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ επιβεβαίωσε ότι έχουν φτάσει στην Τεχεράνη προτάσεις μέσω των διαμεσολαβητών, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Τόνισε, πάντως, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να απαντούν στις αμερικανικές επιθέσεις.