Στο πλευρό του Λούλα ο Σι Τζινπίνγκ: «Όχι» στις εξωτερικές παρεμβάσεις

Η Κίνα τάσσεται υπέρ της Βραζιλίας όσον αφορά την «απόρριψη» κάθε «εξωτερικής ανάμιξης» στα πολιτικά πράγματα της χώρας κι είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τη διμερή και πολυμερή στρατηγική συνεργασία, τόνισε ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των δύο ηγετών, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η τοποθέτηση του κινέζου προέδρου καταγράφτηκε μετά τα σφοδρά φραστικά πυρά του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εναντίον του βραζιλιάνου ομολόγου του Λούλα το σαββατοκύριακο, που πυροδοτούν διμερή διπλωματική κρίση, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία τον Οκτώβριο, όταν ο κεντροαριστερός αρχηγός του κράτους θα αναμετρηθεί με τον γερουσιαστική Φλάβιου Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), που εκτίει κατ’ οίκον πολυετή ποινή κάθειρξης για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2022.

ΑΠΕ-ΜΠΕ