Τουρκικά ΜΜΕ για F-35: «Ο Τραμπ άδειασε τον Νετανιάχου»

Ως μια ξεκάθαρη πολιτική στήριξη προς την Τουρκία και ως προσωπικό «άδειασμα» του Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσιάζει ο τουρκικός Τύπος τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

Η Μιλλιέτ παρουσιάζει τις δηλώσεις Τραμπ με εμφανώς θριαμβευτικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσαν «συναγερμό» σε Ισραήλ και Ελλάδα.

Με τίτλους όπως «Το Ισραήλ και η Ελλάδα σε αναμμένα κάρβουνα» και αναφορές σε «σεισμό των F-35», η τουρκική εφημερίδα επιχειρεί να εμφανίσει την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα ως μεγάλη γεωπολιτική ανατροπή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη Μιλλιέτ, η θετική στάση του Τραμπ δείχνει ότι η Άγκυρα βρίσκεται πλέον «πολύ πιο κοντά απ’ όσο πιστευόταν» στην απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών.

Η εφημερίδα δεν περιορίζεται στην καταγραφή των δηλώσεων, αλλά τις ερμηνεύει ως υποχώρηση των ισραηλινών και ελληνικών αντιστάσεων και ως απόδειξη ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον Νετανιάχου να καθορίσει την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία.

Η εφημερίδα χρησιμοποιεί μάλιστα εκφράσεις όπως «ένα ακόμη χαστούκι από την Τουρκία», μετατρέποντας μια δήλωση προθέσεων του Αμερικανού Προέδρου σε εικόνα διπλωματικής νίκης της Άγκυρας έναντι του Ισραήλ και της Ελλάδας.

Ακόμη πιο επιθετική είναι η γραμμή του CNN Türk, το οποίο παρουσιάζει τις ισραηλινές κινήσεις ως οργανωμένη προσπάθεια πρόκλησης και χειραγώγησης πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Με τίτλο «Ο Νετανιάχου όπως τον γνωρίζουμε: Πρόκληση πριν από τη συνάντηση», το τουρκικό δίκτυο συνδέει τις αντιδράσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τα F-35 με δημοσίευμα της Jerusalem Post, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να επιχειρεί να επηρεάσει τις επερχόμενες ισραηλινές εκλογές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το CNN Türk υιοθετεί τη θέση ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι αόριστες, δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία και δημοσιοποιήθηκαν την παραμονή της συνάντησης του Νετανιάχου με τον Τραμπ, προκειμένου να δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα κατά της Τουρκίας.

Η Χαμπέρτουρκ επικεντρώνεται περισσότερο στην ίδια τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, επιλέγοντας τον τίτλο: «Ο Τραμπ αντιτάχθηκε στον Μπίμπι για τα F-35: Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω».

Το μέσο προβάλλει ως κεντρικό μήνυμα ότι ο Τραμπ θεωρεί την Τουρκία «εξαιρετικό σύμμαχο» και τον Ερντογάν προσωπικό του φίλο.

KYΠΕ