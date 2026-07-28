Ο Γκουτέρες είδε τους ηγέτες και έστειλε μήνυμα στις εγγυήτριες δυνάμεις από τη Λευκωσία: «Θα κάνω ό,τι μπορώ», είπε ο ΓΓ ΟΗΕ (φώτος + βίντεο)

Στο Προεδρικό ο Ανδρέας Αθανασίου και ο Στέφανος Ευριπίδου

Ξεχωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων πραγματοποίησε σήμερα ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο με στόχο να δώσει ώθηση στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

Αρχικά, ο κ. Γκουτέρες πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο ΓΓ του ΟΗΕ δήλωσε ότι η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού «εξαρτάται από τους λαούς και τις εγγυήτριες δυνάμεις».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους», ανέφερε. Ακολούθως ο κ. Γκουτέρες μετέβη στο βόρειο μέρος του νησιού όπου συνάντησε τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στο «προεδρικό μέγαρο».