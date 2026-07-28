Παραγωγή και αγορά πυραύλων Patriot ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο ζήτησε έγκριση για την αγορά και την παραγωγή πυραύλων Patriot, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στη συνέχεια ότι είχε «καλή συνάντηση» με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, κατά την οποία συζήτησαν τη χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για την παραγωγή πυραύλων Patriot, καθώς και τις προοπτικές αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία Ουκρανία και Ρωσία εντείνουν τα αμοιβαία πλήγματα, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία αύξησε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι τα μόνα που μπορούν να καταρρίψουν τέτοιους πυραύλους, ωστόσο η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης PAC-3.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να εντείνει περαιτέρω τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ τον Αύγουστο αναμένονται νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυραύλων Patriot», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό που ζητά το Κίεβο.

Ερωτηθείς πόσοι πύραυλοι χρειάζονται, απάντησε: «Αρκετοί για να αναχαιτίσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα».

Μόνο τον Ιούλιο, η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, από τους οποίους αναχαιτίστηκαν οι 35, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η συνάντηση των δύο Προέδρων πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της κηδείας του Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας.

ΚΥΠΕ