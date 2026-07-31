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Αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ λέει ότι έπληξε το Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις πληροφορίες.

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ σε αντίποινα για «την επίθεση» των ΗΠΑ εναντίον του.

Σε ανακοίνωσή του ο ιρανικός στρατός επεσήμανε ότι στοχοθέτησε «υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης εξοπλισμού στην αεροπορική βάση Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ».

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις πληροφορίες.

Ο στρατός του Ιράν χαρακτήρισε τα πλήγματα αυτά «αντίδραση στην πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε η χώρα μας από τον τρομοκρατικό αμερικανικό στρατό και τη βάναυση επίθεσή του εναντίον μιας οικίας στο νησί Κεσμ».

Όπως μετέδωσαν χθες Πέμπτη ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τρία μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε πλήγματα εναντίον αυτού του νησιού που βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα το Πακιστάν -χώρα που μεσολαβεί μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου—ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται με στόχο να υπάρξει αποκλιμάκωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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