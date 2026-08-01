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Ισχυρός σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νάπολη – Κατολισθήσεις και ζημιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οκτώ ελαφρά τραυματίες από τα 4,7 Ρίχτερ – Κατολίσθηση στο Ποτσουόλι και διακοπές ρεύματος

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στις 19.46 ώρα Ιταλίας στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, τραυματίσθηκαν είκοσι ένας άνθρωποι, δυο εκ των οποίων σοβαρά.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες δώδεκα ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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