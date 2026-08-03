Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Αγωγή κατά του Netflix επειδή χάθηκε αντίγραφο ακυκλοφόρητης ταινίας με τον Νίκολας Κέιτζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η αγωγή, κατατέθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών κατέθεσε αγωγή κατά του Netflix και διεκδικεί 105 εκατομμύρια δολάρια για απώλεια του κύριου αντιγράφου ακυκλοφόρητης ταινίας, κάτι που ισχυρίζεται ότι θα βλάψει τις εμπορικές της προοπτικές.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, αναφέρει ότι ο βοηθός παραγωγός της ταινίας παρέδωσε αυτοπροσώπως μια μονάδα δίσκου με ένα μη κρυπτογραφημένο κύριο αντίγραφο της ταινίας, Fortitude, για να την παρακολουθήσει το Netflix ως πιθανός αγοραστής, λέγοντας στον υπάλληλο να διαγράψει τα αρχεία μετά την προβολή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

Netflix

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα