Θωρηκτά ονόματι « Ντόναλντ Τραμπ» και αξίας $275 δισ. εξετάζει το αμερικανικό Ναυτικό

Ο σχεδιαζόμενος στόλος των θωρηκτών κλάσης Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να κοστίσει 275 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε χθες Τετάρτη η υπηρεσία προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), που σημαίνει ότι θα πρόκειται για 15 από τα πιο ακριβά πλοία που ναυπηγήθηκαν ποτέ.

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Το πρώτο από τα σχεδιαζόμενα πυρηνοκίνητα θωρηκτά υπολογίζεται ότι θα έχει κόστος 23,4 δισεκ. δολαρίων και καθένα από τα επόμενα δεκατέσσερα κατά μέσον όρο περί τα 18 δισεκ. δολάρια, συνοψίζει έκθεση της ανεξάρτητης υπηρεσίας του αμερικανικού κοινοβουλίου.

Συγκριτικά, το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, κόστισε 13,3 δισεκ. δολάρια το 2008, ή αλλιώς πάνω από 20 δισεκ. δολάρια του 2026, με αναπροσαρμοσμένη την τιμή για τον πληθωρισμό.

Ο ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο το σχέδιό του για τη νέα κλάση πολεμικών πλοίων, που θα ονομαστεί προς τιμή του, γεγονός πολύ ασυνήθιστο: κατά κανόνα, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό επιφυλάσσει την τιμή αυτή σε προέδρους που έχουν εγκαταλείψει τα καθήκοντά τους.

Στη θεωρία τουλάχιστον, θα διαθέτουν βαρύ οπλισμό προηγμένων τύπων, από αντιαεροπορικούς πυραύλους ως πυραύλους θαλάσσης-επιφανείας, υπερηχητικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ με πυρηνική γόμωση, λέιζερ και ηλεκτρομαγνητικά κανόνια, απαριθμεί το CBO.

Θα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα σημερινά αντιτορπιλικά και καταδρομικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού μεν, αλλά το εκτόπισμά τους (σ.σ. ο όγκος του νερού που μετακινεί το κύτος πλοίου) θα παραμείνει κατώτερο από τα παλιά θωρηκτά του, κλάσης Άιοβα, που αποσύρθηκαν από την υπηρεσία τα χρόνια του 1990.

Στην Ουάσιγκτον αρκετοί μιλούν για καθυστέρηση σε σχέση με το Πεκίνο, καθώς η Κίνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς σε εκσυγχρονισμό του πολεμικού ναυτικού της, χωρίς να λογαριάζεται η αεροπορία της.

Έκθεση που επιδόθηκε στο Κογκρέσο πέρυσι επισήμαινε τις ανησυχίες αμερικανών στρατιωτικών και άλλων παρατηρητών για τον ρυθμό ναυπήγησης πλοίων στην Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ