Στο «κόκκινο» οι συνομιλίες Λιβάνου - Ισραήλ μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών και νέα πλήγματα

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες Λιβάνου–Ισραήλ στη Ρώμη, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται ακόμη επισήμως ότι έχουν καταρρεύσει. Η δεύτερη ημέρα του έβδομου γύρου έληξε πρόωρα λόγω της αιματηρής εξέλιξης στο πεδίο και χωρίς συμφωνία για επέκταση των «πιλοτικών περιοχών». Αμερικανός αξιωματούχος επέμεινε, πάντως, ότι οι συνομιλίες ήταν «ιδιαίτερα παραγωγικές» και θα συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης.

Το σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση του IDF από περιορισμένες ζώνες, την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού και την πιστοποιημένη απομάκρυνση των όπλων και υποδομών της Χεζμπολάχ. Η εφαρμογή άρχισε στις Φρούν, Σρίφα και Ζάουταρ αλ-Γαρμπίγια, αλλά προχωρεί αργά.

Η Βηρυτός πρότεινε ως επόμενο βήμα την Μπιντ Τζμπέιλ ή την αλ-Χιάμ και ζήτησε νέα εκεχειρία 60 ημερών. Το Ισραήλ απέρριψε τις δύο επιλογές, συνδέοντας κάθε νέα αποχώρηση με προηγούμενη και επαληθεύσιμη εκκαθάριση των τρομοκρατικών υποδομών.

Η βασική διαφορά παραμένει επομένως ίδια: ο Λίβανος ζητεί πρώτα ισραηλινή αποχώρηση, ώστε ο στρατός του να αναλάβει το έδαφος. Το Ισραήλ λέει ότι δεν θα εγκαταλείψει τη ζώνη ασφαλείας χωρίς απόδειξη ότι η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να επιστρέψει.

Η τρομοκρατική οργάνωση, η οποία δεν μετέχει στις συνομιλίες, απορρίπτει τον αφοπλισμό και χαρακτηρίζει τη διαδικασία «ταπείνωση», προκαλώντας πλέον ανοικτή αντιπαράθεση και με τη λιβανική κυβέρνηση.

Την εύθραυστη ισορροπία ανέτρεψε έκρηξη σε παγιδευμένο κτίριο στη Ματζντάλ Ζουν. Σύμφωνα με ισραηλινές και λιβανικές δημοσιεύσεις, δύο στρατιώτες της 55ης Ταξιαρχίας σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, ενώ δεν υπήρξε αμέσως ανάληψη ευθύνης.

Το Ισραήλ απάντησε με προειδοποίηση εκκένωσης στην αλ-Μανσούρι –την πρώτη μετά την εκεχειρία του Ιουνίου– και πλήγματα στην περιοχή και στην Τεμπνίν, όπου οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν έναν νεκρό και έντεκα τραυματίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ